Amici, Javier ha avuto un infortunio: programma a rischio

La sfida si fa sempre più emozionante, in attesa di scoprire chi saranno tutti i giovani talenti ammessi alla seconda fase di Amici. I ragazzi ce la stanno mettendo tutta per guadagnarsi un posto nel serale, ma non tutti sono riusciti a schivare gli ostacoli che si sono posti sul loro cammino. Come ad esempio sembra essere successo a Javier Rojas proprio nelle ultime ore.

Ieri è stata infatti registrata una nuova puntata, che andrà in onda il prossimo sabato 1° febbraio, e Il vicolo delle news ha già riportato le prime anticipazioni su ciò che accadrà nella scuola più amata d’Italia. Poiché la gara entra nel vivo, i giovani si stanno facendo sempre più agguerriti e hanno ingaggiato una sfida senza esclusione di colpi davanti alle telecamere di Canale 5. E così i giudici hanno avuto la possibilità di valutare diverse esibizioni e di assegnare le prime 3 maglie verdi, che consentono l’accesso al serale di Amici.

Ad aggiudicarsi l’ambito pass per la seconda fase della trasmissione, dopo Nyv che era riuscita nell’intento già la scorsa settimana, sono stati Giulia Molino, Valentin Alexandru e Nicolai Gorodiski. Non tutti sono stati però così fortunati. Alcuni degli allievi di Amici hanno dovuto sostenere degli esami di sbarramento per poter rimanere nella classe. Uno di questi avrebbe dovuto essere proprio Javier Rojas, il giovane ballerino di origini cubane che tanto ha fatto discutere nelle scorse settimane. Ma, come si apprende dalle prime anticipazioni, il ragazzo non si è potuto esibire a causa di un infortunio.

Nulla di grave, a quanto sembra, ma ciò è bastato ad impedirgli di sostenere l’esame e la sua posizione all’interno della classe si fa sempre più a rischio. Già qualche puntata fa, in effetti, Javier aveva corso il pericolo di essere eliminato dalla sfida, a causa di un duro sfogo contro il programma stesso e contro tutti coloro che ci lavorano, davanti e dietro le quinte. Stash e Rudy Zerbi avevano proposto l’eliminazione del ragazzo, che alla fine è però stato “graziato” da Maria De Filippi.

Ora, tuttavia, la sua corsa al serale si fa sempre più dura. Se fino a poco fa era l’unico a concorrere per la sua categoria, adesso se la deve vedere con Nicolai Gorodiski, che tra l’altro si è già aggiudicato una delle tanto ambite maglie verdi. Sicuramente nelle prossime puntate scopriremo qualcosa in più su questa appassionante sfida.