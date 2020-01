Amici, Gaia e Federico sempre più vicini

editato in: da

Dietro le quinte di Amici è nata una nuova coppia? L’interrogativo in questione coinvolge Gaia Gozzi – che il 18 gennaio ha perso la sfida contro Giulia – e Federico Pietrucci. I rumors hanno cominciato a rincorrersi a seguito del day time del 20 gennaio 2020.

I fan del talent di Maria De Filippi hanno infatti potuto vedere la Gozzi – ex concorrente di X Factor e talento della squadra di Fedez nell’edizione che vide anche la partecipazione di Roshelle – ancora fortemente segnata dalla sconfitta nella sfida con Giulia Molino.

La 22enne italo-brasiliana nel corso del day time di ieri si è infatti lasciata andare alle lacrime ed è stata consolata proprio da Federico Pietrucci. I modi del ballerino milanese hanno però destato qualche sospetto nei telespettatori più affezionati del talent. Pietrucci, infatti, ha confortato la ragazza, l’ha abbracciata e si è rivolto a lei utilizzando il termine “amore”.

Non sono ovviamente sfuggiti anche altri dettagli, come per esempio il contatto tra le loro mani e il fatto che lui le accarezzasse la gamba. Questi particolari e la generale premura davanti allo sfogo della cantante – che è rimasta molto scossa dai giudizi di Rudy Zerbi nel corso del serale di sabato, durante il quale si è sentita fare osservazioni in merito alla difficoltà nel trasmettere emozioni – hanno subito fatto pensare a qualcosa di tenero tra i due.

Per quanto riguarda l’attuale vita sentimentale dei due concorrenti di Amici 19, non si hanno notizie di storie ufficiali in corso (sulla situazione amorosa di Pietrucci non si sa nulla, mentre la Gozzi, dopo diversi anni, ha concluso la storia con un ragazzo di nome Giorgio, al suo fianco da prima della partecipazione a X Factor).

Ad aumentare ulteriormente i sospetti in merito a una possibile liaison tra i due giovani membri della scuola di Amici ci hanno pensato anche alcune Stories comparse, sempre ieri, sul profilo Instagram di Pietrucci. Il ballerino, dopo aver ripostato da account fan foto del suo abbraccio a Gaia, ha pubblicato una frase del testo di un brano del cantante Mura Masa dal titolo Are You There?. A molti follower – il profilo del ballerino è seguito da circa 30mila persone – la scelta di parole come “I need to know that you’re here with me” è parsa una dolcissima coincidenza.