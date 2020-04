Amici, Francesca Tocca pubblica per sbaglio una foto con Valentin su Instagram

editato in: da

Amici, tutti gli amori nati nella scuola di Maria De Filippi

Francesca Tocca pubblica per sbaglio una foto con Valentin su Instagram, scatenando i gossip. La ballerina di Amici 2020 non ha mai commentato apertamente la fine del matrimonio con Raimondo Todaro e la relazione segreta con il concorrente dello show di Maria De Filippi.

Come è noto, Francesca è stata sposata per oltre dieci anni con Raimondo, volto di Ballando con le Stelle, da cui ha avuto una bambina, la piccola Jasmine. La coppia però avrebbe attraversato un periodo di crisi, aggravato dall’entrata in scena di Valentin, ballerino di Amici 2020. Fra una coreografia e l’altra, la Tocca e Dumitru si sarebbero innamorati e fra i due sarebbe scoppiata la passione lontano dalle telecamere.

Una love story tenuta segreta, nonostante i gossip, sino alla scelta di Valentin. A sorpresa il ballerino ha deciso di confessare tutto e su Instagram ha svelato i dettagli della relazione sorprendendo, probabilmente, anche la stessa Francesca. Il ballerino infatti ha spiegato di aver lasciato la Tocca per consentirle di tornare con il marito e provare a salvare la sua famiglia. Lei però non sembra della stessa idea e, dopo un tiepido riavvicinamento, sembrano spuntare nuove prove che indicano un ritorno di fiamma fra i ballerini.

Nelle ultime ore infatti Francesca ha pubblicato nelle Stories di Instagram uno scatto che la ritrae con Valentin sulla pista da ballo. Un’immagine che arriva da Amici 2020 e che probabilmente la ballerina ha postato per sbaglio, visto che poco dopo l’ha cancellata. Nonostante ciò in tanti si sono accorti della clip e diversi follower, soprattutto su Twitter, hanno criticato la Tocca.

“Ma invece di mandarlo a quel paese ci torna insieme?”, ha scritto qualcuno, mentre un altro fan ha aggiunto: “Lei è una donna senza dignità, ha postato sulla story una foto emblematica dove lei è ai piedi di Valentin, dopo averla s******a rendendo pubblica e rivelando particolari della loro relazione. L’allievo ha saputo prenderle la testa e il corpo”. La ballerina di Amici 2020 non ha commentato la foto apparsa, forse per sbaglio, nelle Stories. E mentre Raimondo Todaro continua a trincerarsi dietro il silenzio, sembra che Francesca non sia disposta a rinunciare all’amore per Valentin.