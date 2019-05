Amici, la decisione della Bertè provoca liti furiose e divide i professori

editato in: da

La proposta di Loredana Bertè di riportare nello show Valentina, la ballerina eliminata nell’ultima puntata di Amici, ha scatenato accese polemiche fra alunni e professori.

La cantante ha infatti chiesto che la concorrente si sfidasse nuovamente con Mameli nel corso di un nuovo appuntamento con Amici e la redazione ha accolto la sua proposta. Valentina è tornata in casetta, raggiungendo gli altri ragazzi e provocando l’ira di Mameli, che considera ingiusta la decisione presa e teme di dover lasciare il programma se perderà la sfida al televoto.

“Assurdo. Tale procedimento doveva essere fatto anche con Ludovica, Jefeo e tutti gli altri, allora! – ha tuonato il cantante durante un duro confronto con la ballerina -. Questa è l’unica cosa che mi viene da dire. Quindi Valentina sta qui fino a sabato. Se dovesse vincere lei io dunque vado a casa. Con tutto il rispetto, io sto una settimana sapendo che sono in sfida. Allora riprendiamo tutti quelli che c’erano prima e torniamo sui banchi. E non lo dico perché ci sono io, credetemi – ha concluso -. Siamo tutti in sfida. Io la prossima settima esco, poi arriva Britti e dice che non gli sta bene e anch’io metto una felpa e sto un’altra settimana”.

La reazione di Valentina è stata piuttosto dura: “Siete degli s*****i b******i perché se lo si fossero trovati al mio posto avrebbero accettato – ha tuonato la ragazza -. Chiunque l’avrebbe fatto!”.

Nel frattempo anche fra i professori di Amici sono nati i primi dissapori. Mentre Alessandra Celentano ha criticato aspramente Loredana Bertè in un lungo post pubblicato su Instagram, Timor Steffens si è schierato dalla parte del giudice.

“Non succede spesso – ha spiegato su Instagram – o, ancora meglio, è forse una delle prime volte che sono pienamente d’accordo con Loredana sul fatto che Valentina abbia più talento di Mameli! Ero molto turbato dal fatto che fosse stata eliminata, incredulo davanti a quello che era successo! Ero in completo disaccordo, ma dovevo accettare il risultato, dato che non ero l’unico a votare”.

Staremo a vedere cosa accadrà nella puntata di sabato quando Valentina e Mameli si affronteranno per una nuova sfida che verrà giudicata direttamente dai telespettatori attraverso il televoto. La spunterà Loredana Bertè oppure hanno ragione i professori di Amici?