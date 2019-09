Amici Celebrities, la confessione di Chiara Giordano, ex moglie di Raoul Bova

editato in: da

Chiara Giordano rompe il silenzio e commenta per la prima volta la sua partecipazione ad Amici Celebrities.

L’ex moglie di Raoul Bova infatti è stata scelta da Maria De Filippi per prendere parte alla versione vip di Amici. Appassionata di ballo e canto, la Giordano dovrà mostrare le sue doti sul palco, cercando di conquistare il pubblico e i giudici. Veterinaria e figlia del celebre avvocato Annamaria Bernardini de Pace, Chiara è conosciuta soprattutto per essere l’ex moglie dell’attore romano.

Raoul e la Giordano hanno vissuto insieme 13 bellissimi anni, coronati dalla nascita dei figli Alessandro Leon e Francesco. Un matrimonio entrato in crisi e terminato nel 2013, dopo l’incontro di Bova con Rocio Munoz Morales, sua attuale compagna.

Oggi l’attore è felicemente legato alla star spagnola da cui ha avuto le figlie Alma e Luna, ma è riuscito comunque a recuperare il rapporto con Chiara Giordano. Gli ex coniugi hanno ancora un legame molto forte e solo qualche tempo fa erano stati fotografati insieme alla prima mostra di Alessandro Leon.

Dal 21 settembre, data in cui inizierà Amici Celebrities, scopriremo però un nuovo lato di Chiara Giordano. Maria De Filippi infatti l’ha scelta come membro della squadra blu guidata da Alberto Urso. Insieme a lei ci saranno l’ex giudice di Masterchef, Joe Bastianich, Emanuele Filiberto, Francesca Manzini, Raniero Monaco di Lapio e l’attrice ed ex di Leonardo Pieraccioni, Laura Torrisi.

La squadra bianca invece sarà capitanata da Giordana Angi e avrà fra i suoi protagonisti Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, il rugbista Martin Castrogiovanni, Cristina Donadio, l’ex calciatore Ciro Ferrara e Massimiliano Varrese. A giudicare le esibizioni dei talenti saranno Giuliano Peparini, Platinette e Ornella Vanoni.

Su Instagram, Chiara Giordano ha postato uno scatto in cui, con indosso la classica tuta blu, sorride durante una pausa dalle prove. “Non ci sono parole – ha scritto per commentare l’esperienza nella scuola di Amici -, solo tante emozioni, tanta fatica e tanto ma veramente tanto Amore per quello che sto facendo”.

L’appuntamento è per il prossimo 21 settembre, quando andrà in onda la prima puntata. Ad aprire le danze sarà Maria De Filippi, che in seguito passerà il testimone a Michelle Hunziker.