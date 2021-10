Amici 21, cambia ancora il palinsesto: Maria De Filippi va in onda lunedì

Maria De Filippi: Maurizio Costanzo, figlio, età e programmi

Maria De Filippi è stata costretta a cambiare ancora giorno di programmazione. Questa è stata la decisione di Mediaset in merito alla puntata di Amici 21 del 10 ottobre, che ha ceduto il passo alla finalina per il 3° e 4° posto che vedrà protagonista la Nazionale Italiana di Calcio di Roberto Mancini, sconfitta in semifinale dalla Spagna nonostante il gol in rimonta di Pellegrini.

Amici 21, quando va in onda

I tanti fan di Amici di Maria De Filippi non hanno niente da temere. Le storie dei protagonisti torneranno lunedì 11 ottobre, con le conferme delle maglie e le sfide previste dal provvedimento disciplinare, alle quali è stato chiamato anche Luca D’Alessio – in arte LDA – figlio del più noto Gigi. Il giudizio sarà affidato alla commissione interna, che ha previsto delle prove particolarmente dure per tutti gli allievi coinvolti nella “punizione”.

Si tratta dell’ennesimo cambio di palinsesto, per il talent show di Canale5, che è stato più volte sballottato tra il sabato e la domenica. Storicamente collocato al sabato, praticamente da sempre, il programma è quest’anno il principale competitor della Domenica In di Mara Venier, campionessa di ascolti e volto rassicurante di Rai1 ormai da decenni. Nonostante i pronostici, lo scontro non è mai stato impari: entrambi i programmi si stanno giocando la giusta carta per vincere la corsa allo share, aspetto fondamentale da tenere in considerazione per valutare la buona riuscita del programma. Amici 21 tornerà alla domenica dal giorno 17.

Salta anche Verissimo

Il pomeriggio di domenica 10 ottobre sarà tutto dedicato al calcio e, quindi, Mediaset ha sacrificato anche Verissimo. Le interviste cuore a cuore di Silvia Toffanin non ci lasciano però sole in questo fine settimana autunnale, garantendo la puntata del sabato. La doppia collocazione del programma è comunque confermata per il fine settimana dal 16 e del 17, proprio come annunciato nella presentazione del palinsesti della nuova stagione da Piersilvio Berlusconi, fautore della novità che ha riguardato Verissimo.

La partita dell’Italia è fissata per le 15. Per arricchire il pomeriggio, Canale5 ha deciso di mandare in onda tre episodi delle soap in palinsesto (Beautiful, Una Vita e Love is in the air) e il tv-movie Inga Lindstrom – Nella Tua Vita.