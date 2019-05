Amici, la Bertè fallisce l’impresa: Mameli batte (di nuovo) Valentina

editato in: da

Inizio di puntata carica di emozioni quella di Amici 2019: si comincia infatti da quello che il pubblico aspettava da giorni, la sfida tra Mameli e Valentina.

Quest’ultima, che nella precedente puntata aveva perso la sfida con Mameli, è stata fortemente voluta ancora nella scuola da Loredana Bertè che, alla proclamazione del verdetto è esplosa: “Valentina ha più talento di Mameli!”, e nella puntata di stasera, ha sostenuto la sua tesi facendo alla ballerina una proposta che ha sorpreso tutti.

La cantante ha già pronto il nuovo tormentone che accompagnerà le avventure della nostra estate, ma la notizia è che Valentina sarà nel video del nuovo singolo di Loredana Bertè. Le riprese del videoclip sono terminate, ma l’editing è stato bloccato proprio per l’ingresso come special guest della ballerina di Amici.

Ma tornando alla puntata di stasera, la proposta dei giorni scorsi, avanzata dalla Bertè, ha trovato il sì della commissione del serale di Amici 2019. La votazione della scorsa settimana, quindi, è stata congelata e Valentina Vernia è tornata, provvisoriamente, in gara. Il pubblico è stato chiamato a esprimere il suo parere, ma a decidere chi dei due dovrà lasciare la scuola, sarà comunque la commissione.

Prima del via alla sfida, i commenti dei due ragazzi influenzano un po’ il pubblico: Mameli attacca Valentina definendola troppo presuntuosa, ma lei, dal canto suo, sfodera il carattere e ribatte: “Io voglio arrivare in finale e non mi va di uscire in sfida con Mameli”.

I videoclip degli stati d’animo pre-sfida mettono in evidenza proprio il carattere forte di Valentina, tanto apprezzato da Loredana Bertè, ma non altrettanto dal pubblico: le carte decretano un vantaggio di Mameli prima ancora che la sfida cominci. La tensione in studio è alta.

Valentina si esibisce sulle note di un medley di Michael Jackson. “Valentina? Strepitosa!”, commenta Loredana Bertè, ma il pubblico conferma ancora il vantaggio del cantante.

Mameli si esibisce cantando Il gatto e la volpe, una scelta in linea con il suo stile, ma che ribalta il risultato: le carte portano in vantaggio la ballerina che torna sul palco per la seconda volta e infiamma il pubblico in studio.

Timor: “Lei è il perfetto esempio di come dovrebbe essere l’Hip Hop e senza la sua personalità non sarebbe stata in grado di farlo”. ”La trovo perfetta per ballare con Beyoncé”, aggiunge la Bertè.

La seconda esibizione di Mameli, sulle note dell’italianissima Ciao ciao bambina fa esplodere il pubblico; Stash: “Mameli è attaccabile dal punto di vista tecnico, ma ha una personalità che lo rende lui e ha molto margine per migliorare”.

La Bertè, probabilmente impaurita dalla conferma del risultato della scorsa puntata, prova a sminuire l’esibizione di Mameli chiedendogli se ha usato l’autotune, ma il cantante replica: “Ho usato l’autotune come fanno molti cantanti, ma ho fatto un enorme lavoro e lei lo sta sminuendo”.

Il pubblico conferma Mameli vincitore, la Bertè ha fallito la sua impresa di riportare Valentina nella scuola di Amici.

Maria, a questo punto, legge la busta che Loredana aveva scritto prima della sfida: “Se Maria sta leggendo questa busta significa che ha vinto Mameli, ma io non potevo non battermi per il talento. Ho regalato a Valentina un’altra settimana in questa scuola e le ho permesso di esibirsi nuovamente su questo palco”.

La scelta dei professori conferma l’uscita di Valentina da Amici 2019 che – come anticipato – non va via a mani vuote, ma con l’offerta di lavoro della Bertè.

Nonostante tutto la cantante non ama perdere e rimane con l’amaro in bocca tanto che, durante l’esibizione di Mameli nella sfida con Alberto, ne approfitta per trovare un altro motivo di scontro: lo attacca perché nelle basi utilizza sempre i cori. Riuscirà la Bertè a metabolizzare la delusione per l’uscita della sua prediletta?