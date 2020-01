Amici, la Celentano nella bufera per un post su Instagram

editato in: da

Alessandra Celentano, famosa insegnante di Amici, è finita nella bufera a causa di un post pubblicato su Instagram. A far discutere alcune dichiarazioni della coreografa e ballerina che sembrano indirizzate proprio agli allievi della scuola di Maria De Filippi.

“Lo studio è fondamentale – ha scritto la Celentano, postando una sua foto in bianco e nero in sala prove -, per gli allievi alle prime armi come per i professionisti: ogni danzatore, anche se ormai grande artista affermato, non finisce mai di imparare e di ricevere correzioni da parte dei Maestri. Lo studio è fondamentale, per tutti!”.

Quest’anno la Celentano fa il tifo per due ballerini classici: Javier Rojas e Nicolaj Gorodiski, entrambi caratterizzati da un grande talento, ma anche da un carattere difficile. Per questo motivo gli utenti hanno criticato aspramente l’insegnante di Amici, accusandola di favorire anche artisti che non meriterebbero di stare nella scuola.

“Giustissimo – ha scritto qualcuno -. Anche per questo occorre molta umiltà, cose che purtroppo sembra spesso mancare. Ho visto oggi il nuovo ballerino (Nicolai) avere un atteggiamento aggressivo e presuntuoso nei confronti di compagni. Se il buondì si vede dal mattino… annata difficile!”.

Molto più diretto un altro follower di Instagram che ha replicato: “Invece di pensare al collo del piede perché non insegni ai tuoi allievi di classico l’educazione, il rispetto delle donne e l’umiltà! Fuori il classico maleducato di Amici”. Dello stesso tenore un altro commento: “Cara Maestra – si legge -, con tutto il rispetto! Quest’anno avrà trovato pure dei bravi ballerini, ma mi sembrano entrambi nevrotici, ignoranti e stupidi come la m***a! Qualcuno con un carattere meno emotivo il prossimo anno!”.

Javier Rojas e Nicolaj Gorodiski sono senza dubbi gli artisti più discussi di quest’edizione di Amici. Nicolaj si è mostrato spesso aggressivo e maleducato nei confronti degli altri compagni, mentre Javier ha criticato la trasmissione, attaccando i ballerini professionisti e gli insegnanti, ma è stato salvato dall’espulsione.