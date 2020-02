Amici, Al Bano e Romina ospiti fissi della De Filippi: l’indiscrezione

editato in: da

Al Bano, Romina Power e Loredana Lecciso oggi

Al Bano Carrisi e Romina Power saranno ospiti fissi di Amici di Maria De Filippi. Secondo le ultime indiscrezioni i due cantanti avrebbero ricevuto una chiamata dalla conduttrice. Il prossimo 28 febbraio inizierà il serale del talent show. Dieci allievi si sfideranno nella trasmissione per raggiungere il premio finale che lo scorso anno è stato vinto da Alberto Urso.

Per ora non sono ancora stati svelati i coach e restano ancora tre maglie da assegnare fra gli allievi. Secondo alcuni gossip però Maria De Filippi avrebbe già un asso nella manica: Al Bano e Romina. La Power e Carrisi infatti starebbero per sbarcare nello show nei panni di giudici speciali oppure ospiti fissi.

In passato il cantante di Cellino San Marco e l’attrice americana sono già stati ospiti di Amici, sia in coppia che da soli. L’ultima apparizione in tv risale a Sanremo 2020 dove sono saliti sul palco dell’Ariston insieme alla figlia Romina Jr presentando il nuovo singolo scritto da Cristiano Malgioglio. Raccogli l’attimo è già un successo e presto la coppia potrebbe sbarcare sul piccolo schermo in un ruolo inedito e molto interessante.

Un legame, quello fra Carrisi e la Power, che continua a essere forte anche dopo l’addio. A svelarlo anche Detto Mariano, loro testimone di nozze, che qualche giorno fa aveva svelato: “Credo che Al Bano e Romina, in fondo, non si siano mai lasciati. Furono le circostanze a farlo. Credo che quello tra Al Bano e Romina sia un rapporto che va oltre”.

Per ora la coppia non ha confermato nè smentito l’indiscrezione, ma un indizio sembra arrivare da Vito Diomede. Il conduttore ha condiviso sui social un video con protagonista Al Bano Carrisi che ha rivelato di dover rinunciare a un concerto a Bari. A portarlo lontano dal palco un impegno televisivo che si svolgerà il 28 febbraio, la data di inizio di Amici di Maria De Filippi.

“Devo dare una notizia che è molto piacevole per me – ha fatto sapere il cantante -. Nel senso che sono stato chiamato per sei trasmissioni e una di questa capita il 28 febbraio. Data in cui era prevista una mia apparizione a Mola di Bari”.