Amici 2020, Vanessa Incontrada fa infuriare Javier

Vanessa Incontrada ad Amici 2020 fa infuriare Javier che non si presenta a lezione. Il serale della trasmissione di Maria De Filippi è entrato nel vivo e nella prima puntata ci sono stati già i primi due eliminati. Martina e Francesco hanno lasciato il programma e questo ha destabilizzato molto i ragazzi che ora sentono tutta la pressione della sfida.

In occasione della seconda puntata, Vanessa Incontrada ha lasciato un compito a Valentin, Javier e Nicolai. La conduttrice e giudice di Amici 2020 ha chiesto ai ragazzi di tirare fuori il loro spirito “latino” e “guerriero”, per questo ha organizzato una sfida fra i tre ballerini scegliendo delle coreografie. Vanessa ha annunciato la sua decisione con un video che è stato mostrato ai ragazzi in cui esprimeva qualche perplessità riguardo Javier.

“Guardandolo non direi mai che è un cubano – ha detto -. Di Valentin io direi che è latino, di Javier non lo direi mai”. Parole che hanno fatto arrabbiare molto Rojas, convinto che le coreografie assegnate dalla Incontrada favoriscano Nicolai, mettendo invece in cattiva luce le sue doti di ballerino.

Javier e Nicolai, come sanno bene i fan di Amici 2020, hanno avuto in passato numerosi attriti. Più di una volta i ballerini si sono scontrati, dando vita a liti piuttosto accese in cui i toni si sono alzati. Dopo il videomessaggio della Incontrada, i due non si sarebbero presentati a lezione. Un atteggiamento che avrebbe spinto la redazione dello show a fare un richiamo nei loro confronti.

Dopo la prima puntata del serale di Amici 2020, Javier si era sfogato con Talisa, affermando di essere molto triste per le critiche ricevute nel corso della trasmissione. “Non so che ho, per questo non so che fare – aveva detto -. Non riesco a stare bene, mi sento sotto pressione e mi sento perso. Quando ballo non mi sento. Penso che così come sto adesso non arriverò mai a vincere”. Talisa aveva cercato di aiutarlo: “Tu sei un artista, sei molto vicino alla perfezione”, gli aveva detto, ma Javier era scoppiato a piangere.