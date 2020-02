Amici 2020: saranno tutti contro tutti. Niente squadre e coach

editato in: da

Ad Amici 2020 saranno tutti contro tutti senza squadre o coach. Ad annunciarlo Maria De Filippi che per la diciannovesima edizione ha deciso di rinnovare il talent campione d’ascolti. Nel corso di una conferenza stampa, la moglie di Costanzo ha svelato le numerose novità del serale. Fra queste l’eliminazione dei direttori artistici che hanno sempre caratterizzato il programma.

Non ci saranno più nemmeno le squadre, ma sarà un “tutti contro tutti”. Sono dieci i concorrenti che si sfideranno per conquistare il premio finale e in ogni puntata saranno giudicati da giuria tecnica, televoto e Var.

La prima sarà formata da Gabry Ponte, Vanessa Incontrada e Loredana Bertè. In studio ci sarà anche Tommaso Paradiso che però non sarà un giurato. “La scelta è stata fatta di comune accordo – ha svelato Maria De Filippi -, Tommaso segue il programma e commenta. Decideremo insieme pian piano se sarà presente per tutte le puntate”. Il Var sarà invece costituito da Beppe Vessicchio e Luciano Cannito, si tratta di una giuria tecnica che potrà intervenire in caso di incertezze.

“Ci sarà un intervento comico di Luciana Littizzetto – ha aggiunto la conduttrice – e ho avuto un’ispirazione dopo essere intervenuta a Sanremo chiamando in diretta Amadeus e Fiorello. Luciana se vuole intervenire deve telefonare, vorrei rimanesse una costante. Ogni puntata verranno delle persone dall’esterno a preparare e motivare i ragazzi, venerdì arriveranno Le Sardine che verranno a parlare con i ragazzi contro l’odio”.

Fra le novità non solo Amici All Star, dove interverranno i vecchi allievi della trasmissione, ma anche Amici Prof: “Mi divertivo molto a far ballare e cantare i prof in queste puntate del sabato pomeriggio – ha svelato Maria -, Al Bano e Romina sono previsti per Amici prof, cioè i ragazzi saranno i giudici con cui dovranno cantare, ce ne saranno altri con cui duettare. Il vincitore verrà abbinato al ragazzo che avrà dei benefit”.