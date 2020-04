Amici 2020, Talisa rompe il silenzio su Javier

editato in: da

Amici 2020, Valentin e Javier a confronto

Talisa rompe il silenzio su Javier dopo l’addio ad Amici 2020 e la nascita della love story fra i due ballerini. Nelle ultime ore il comportamento di Javier ha fatto molto discutere. Il concorrente dello show di Maria De Filippi infatti prima ha chiesto di poter contattare la sua ex fidanzata, poi ha affermato di provare una forte attrazione nei confronti di Virginia Tomarchio.

Il suo comportamento ha scatenato la rabbia di Gaia Gozzi e Giulia Molino, ma soprattutto nei fan che credevano in una storia d’amore con Talisa. La ballerina è intervenuta su Instagram in vista della finale di Amici 2020, svelando cosa pensa del comportamento di Javier, ma anche della sua sfida con Nicolai. “Meglio che non parliamo di queste cose – ha detto Talisa rispondendo alle numerose domande dei follower -. In realtà è proprio che non me ne frega niente. Io sto guardando il programma per la gara. Spero che vinca, cioè lo merita. È una questione di talento, non di chi è meglio. Se parliamo di persona, Nicolai non è stato un santo durante il percorso. Non siamo lì per essere giudicati come persone, ma per il nostro talento e il nostro lavoro. Non è una soap, non giudicare la persona ma il talento”.

La ballerina di Amici 2020 ha poi parlato dell’ex fidanzata di Javier. “Ha un nome, si chiama Sol – ha svelato -. Non è l’ex, è una persona. Lei è molto brava, ci siamo sentiti subito dopo che sono uscita dalla casetta. Siamo amiche. Lasciatela stare, lei non vuole nessun dramma di Javier. Non è arrabbiata, però vuole continuare la sua vita. Lasciatela stare, è una bella persona […] Virginia è come una sorella, ci siamo già sentite. Le ho detto mi dispiace, spero che stai bene. Lei mi ha detto che in realtà lui si sta facendo dei film. Ogni tanto ci parliamo, Virginia è una delle persone di cui mi sono fidata di più”.