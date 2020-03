Amici 2020, Talisa in crisi dopo l’infortunio: “Non ho più forze”

editato in: da

Talisa è in crisi dopo l’infortunio degli ultimi giorni e medita di abbandonare Amici 2020. La ballerina non sta vivendo bene il serale a causa di alcuni problemi alla caviglia che le impediscono di impegnarsi nelle coreografie come vorrebbe. Per questo si è lasciata andare alle lacrime, manifestando la volontà di ritirarsi dalla sfida.

“Ora è troppo – ha detto Talisa, piangendo -. Ogni cosa che faccio, non va bene. Non ho più forze per provare. Non riesco a sentirmi me stessa. Mi sono persa completamente”. Giuliano Peparini e Timor Steffens, volti chiave dello show di Maria De Filippi, hanno grande stima nei confronti della ballerina, per questo Talisa teme di deluderli, soprattutto perché non riesce a dare il massimo.

Negli ultimi giorni il dolore al piede dopo l’infortunio è peggiorato e Talisa si è sfogata, iniziando a meditare di lasciare il programma. “Non lo so… Non so se è giusto andarmene a casa – ha svelato ai colleghi di Amici -. Sono stressata per il piede, che mi fa ancora male. Non riesco a ballare ancora come vorrei io”. Poco dopo la ballerina si è confrontata con gli altri compagni e ha deciso di non abbandonare Amici. Per volere dei coreografi ballerà su coreografie realizzate per lei, in grado di non compromettere ulteriormente la situazione dopo l’infortunio. “Non voglio mollare – ha chiarito -. Sarebbe peggio! Va beh, è un momento di sconforto”.

Nella scuola di Amici, Talisa non ha trovato solo la sua grande occasione, ma anche l’amore. La ballerina infatti ha perso la testa per Javier, anche lui concorrente dello show. Rojas è senza dubbio fra i personaggi più amati e discussi della trasmissione. Dopo la prima puntata del serale, il ballerino si è infuriato per le parole di Vanessa Incontrada e non si è presentato a lezione. Un atteggiamento che potrebbe costargli molto caro e che è stato tenuto anche da Nicolai.