Amici 2020, Nicolai parla della De Filippi e attacca la Celentano

Nicolai, ballerino dello show di Maria De Filippi, rompe il silenzio su Instagram dopo la fine di Amici 2020 e attacca Alessandra Celentano. Il talent si è concluso da qualche settimana, ma le polemiche non si spengono. Le più accese coinvolgono proprio l’insegnante di danza che nel corso del programma ha sempre fatto il tifo per Javier.

Nell’ultima puntata di Amici 2020, in particolare, la Celentano (insieme a Timor Steffens) si è rifiutata di alzarsi e applaudire Nicolai dopo che il ballerino era stato eliminato. Un gesto che ha fatto infuriare Maria De Filippi, che ha commentato con durezza. Sul momento Nicolai non ha detto nulla, ma in questi giorni si espresso su Instagram, attaccando l’insegnante.

“Io non ballo per essere perfetto e per piacere a gente come la Celentano – ha spiegato -. Non è che sono irrispettoso, ma non me ne frega proprio di quello che dice lei. Non è come quando un insegnante ti aiuta a crescere artisticamente, come tutti gli insegnanti che per fortuna ho avuto – ha aggiunto -. Io non sarei quello che sono adesso senza tutti i miei Maestri, che adoro, e ai quali voglio bene con tutto il mio cuore e sono grato. E non ho mai pagato una lira perché i miei non avevano soldi”.

“Ma gente che ti butta m***a non lo accetto – ha concluso, probabilmente riferendosi alla Celentano -. Il mio scopo è arrivare a più gente che non sa di danza e motivarli a capire che si può fare: la danza è vita non è un regime militare. (…) La danza e libertà e la danza è Arte viva non una scultura ferma”.

A trionfare ad Amici 2020 è stata Gaia Gozzi, mentre Javier si è aggiudicato il premio nel settore danza. Dopo il programma Nicolai ha voluto mettere in chiaro alcune cose, a partire dai gossip su Maria De Filippi. “Ho letto pure un altro messaggio che diceva ‘raccomandato da Maria’: lei non mi poteva parlare tanto perché sennò la gente avrebbe pensato che sono raccomandato – ha spiegato –. Quindi niente, ragazzi, io con tutto il cuore vi dico che avevo deciso all’ultimo momento di fare Amici e, con tutto il rispetto, non conoscevo Amici e non sapevo chi fosse Maria”.