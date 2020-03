Amici di Maria De Filippi sospeso? Mediaset svela il destino del programma

editato in: da

Amici 2020 verrà sospeso? Mediaset svela la verità dopo che negli ultimi giorni molti programmi hanno subito uno stop. Lo show di Maria De Filippi è giunto alla seconda puntata e i fan temono che il terzo appuntamento non ci sarà. Il serale sino ad ora ha regalato grandi emozioni, con sfide e scontri non solo fra i concorrenti, da Javier a Valentin sino a Nicolai e Talisa, ma anche tra i professori e i giudici.

Gabry Ponte si è scontrato con Anna Pettinelli, mentre Vanessa Incontrada ha dato vita a un acceso botta e risposta con Alessandra Celentano, che ha definito i giudici “incompetenti”. Insomma: la sfida è aperta e non resta che vedere cosa accadrà. Amici 2020 continuerà ad andare in onda? La Rai ha deciso di sospendere alcuni show, come Detto Fatto, Vieni da Me e La Prova del Cuoco, per lasciare spazio all’informazione. Anche Mediaset ha messo in stand-by alcuni format, da Verissimo di Silvia Toffanin e Domenica Live di Barbara D’Urso.

Accadrà lo stesso ad Amici 2020? L’azienda del Biscione ha deciso di rispondere alla domanda con un comunicato stampa in cui ha annunciato che la trasmissione di Maria De Filippi continuerà ad andare in onda. “Mediaset – si legge nella nota – ha deciso di continuare ad assicurare al pubblico una programmazione televisiva completa anche dopo l’attento esame del decreto del Presidente del Consiglio con le nuove misure restrittive anticontagio”.

“Per questo – svelano i vertici dell’azienda -, oltre al grande sforzo delle edizioni dei tg e dei programmi di approfondimento diurni e di prima serata, abbiamo chiesto anche ai programmi di intrattenimento in diretta già avviati, da Striscia la Notizia ad Amici a Grande Fratello Vip, di continuare ad andare in onda. Naturalmente apportando tutte le misure necessarie per rispettare scrupolosamente le regole di sicurezza. Tutti i nostri collaboratori impegnati nella produzione di questi programmi – autori, conduttori, tecnici – hanno aderito alla nostra proposta dimostrando totale disponibilità e di questo li ringraziamo di cuore”.