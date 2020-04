Amici 2020, tra Javier e Talisa torna il sereno: la proposta del ballerino

editato in: da

Archiviata l’esperienza di Amici 2020, tra Javier e Talisa le cose sembrano andare per il verso giusto. A dimostrazione di ciò è possibile citare una diretta Instagram che i due ballerini hanno fatto assieme e nel corso della quale Rojas, che ha conquistato il secondo posto nella serata della finale del 3 aprile 2020, ha detto alla ragazza delle parole che suonano come una promessa.

Prima di raccontare cosa è successo nel corso della diretta Instagram facciamo un attimo un passo indietro, ricordando che tra i due è scattato il bacio a fine febbraio, dietro le quinte del talent show della De Filippi. Ai tempi Javier – che oggi sta convivendo con Nicolai – aveva da poco concluso una relazione con una fotografa e videomaker francese di nome Solveig. Pochi giorni prima della finale, con Talisa fuori dalla scuola, ha chiesto di contattare la sua ex, scatenando la rabbia di Gaia Gozzi e di Giulia Molino e, ovviamente, l’indignazione dei fan che speravano in una storia d’amore tra i due ballerini.

Come già detto, Talisa Ravagnani e Javier Rojas non hanno di certo interrotto i rapporti, anzi, hanno chiacchierato per quasi un’ora durante una diretta social, ricordando i momenti condivisi nella scuola di Amici. I due ormai ex concorrenti del talent di Maria De Filippi sembrano molto sereni e complici e, come poco fa accennato, propensi a rivedersi in futuro.

Rojas, ribadiamo, ha fatto una proposta speciale alla compagna di viaggio durante il talent, dichiarando di volere con lei “una casa piena di Nutella e un cane”. Che sia il preludio di una storia d’amore? Di certo c’è che, nel corso di questi mesi, tantissimi fan del programma si sono affezionati a loro e hanno tifato per la coppia.

Durante la diretta su Instagram – che in alcuni momenti ha visto anche la partecipazione di Nicolai – hanno riso, hanno parlato di viaggi e hanno ironizzato immaginandosi in compagnia degli altri concorrenti del talent nella casa del Grande Fratello. Talisa è inoltre apparsa imbarazzata davanti alla proposta di Javier di incontrarsi a breve. Non resta che attendere per vedere come andranno le cose tra due dei concorrenti più amati dell’ultima edizione di Amici!