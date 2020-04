Amici 2020: Javier, Talisa ormai è il passato. E volta subito pagina

editato in: da

La finale di Amici è ormai alle porte e i ragazzi sono sempre più tesi: nell’ultimo periodo i ballerini e i cantanti della scuola stanno cercando di tirare fuori il meglio di loro, ma non sempre si rivela così semplice.

Javier Rojas, uno dei protagonisti più chiacchierati del talent show di Maria De Filippi, continua a dare spettacolo, e non solo tramite le coreografie con cui si esibisce: durante il daytime infatti è stato mandato in onda un video in cui Javier confessa a Nicolai – con cui sembra aver ritrovato un rapporto sereno – di averci provato con la ballerina professionista Virginia Tomarchio: “Le ho detto: Virginia, vengo a casa tua”.

“Se mi eliminano, dormo con te! Te lo sto dicendo già adesso. Ti avverto. Almeno non te ne andare, eh, se succede qualcosa”, ha detto alla ballerina, ex concorrente di Amici, che non ha reagito e ha evitato di commentare l’accaduto, continuando impassibile la lezione di danza.

Javier sembrerebbe molto confuso e vulnerabile in quest’ultimo periodo. Durante il programma si era innamorato della collega Talisa, ma a quanto pare sembra averla dimenticata molto velocemente.

Dopo la sua eliminazione da Amici la ragazza aveva continuato a sentire telefonicamente il ballerino, che continuava a mandarle messaggi dolci e affettuosi, proprio da novelli fidanzati. Poi la situazione improvvisamente era cambiata: Javier ha chiesto alla produzione del programma di chiamare la sua ex fidanzata (che si sarebbe negata al telefono), lasciando Talisa comprensibilmente molto amareggiata.

I ragazzi in casetta hanno provato a fargli capire che il suo fosse un comportamento scorretto, ma il ballerino cubano probabilmente cercava conforto nella sua ex Sol, difendendosi con gli altri: “Ho promesso a lei che la chiamavo quando stavo dentro. Una chiamata in amicizia”.

Javier, mentre Giulia e Gaia gli consigliavano di desistere, ha insistito nel contattarla: “Le ho promesso di parlarle, voglio dirle ciao come stai. Non voglio chiamare per dire ti ho fatto male. Quello dopo. Adesso sono qui perché voglio sentirla”.

Nel frattempo Talisa, che ha ricevuto tantissime domande dai fan, ha deciso di spiegare durante una diretta su Instagram come stanno le cose, assicurando di essere tranquilla e di non volerne parlare. Adesso Javier dovrà concentrarsi sulla finale di Amici e lasciarsi alle spalle le questioni amorose: tra lui e Nicolai sarà sicuramente una sfida accesa.