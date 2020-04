Amici 2020, Javier e Nicolai si conoscevano già: il mistero

editato in: da

Amici 2020, Valentin e Javier a confronto

Amici 2020 si è appena concluso, ma è già nato un nuovo mistero intorno alla trasmissione: Javier e Nicolai si conoscevano prima di partecipare ed erano amici? Nel corso dello show di Maria De Filippi una delle costanti è stato proprio lo scontro fra i due ballerini. I concorrenti si sono sfidati nello studio di Amici 2020, ma anche fuori, con liti e discussioni spesso molto accese.

Nicolai ha spesso sfidato Javier, affermando di essere migliore di lui, mentre il ballerino favorito dalla Celentano ha minacciato di lasciare Amici 2020 dopo aver perso una sfida contro il rivale. Nemmeno Maria De Filippi è riuscita a portare la pace fra i concorrenti che, dopo essersi chiariti nel corso di una puntata, hanno litigato di nuovo. Lo stesso Javier ha sottolineato più volte l’impossibilità di creare un legame con il collega. Ma è davvero così?

Nelle ultime ore su Instagram i fan di Amici 2020 hanno notato un particolare interessante. Javier e Nicolai non solo si conoscevano prima di partecipare alla trasmissione, ma, a quanto pare, erano anche molto amici. Lo dimostrano diversi Like che si sarebbero scambiati nel 2019 in cui sembrano piuttosto uniti. “Rico bro”, scrive Javier commentando un video di Nicolai e lui risponde:“Brother asere que bola?”.

Non solo: dopo la finale di Amici 2020, in cui ha trionfato Gaia Gozzi, i due avrebbero deciso di trascorrere queste settimane in casa insieme, come dimostra un video diffuso su Instagram. Una scelta che ha reso ancora più fitto il mistero: che rapporto c’era fra i due ballerini prima dello show? Javier e Nicolai hanno ingannato tutti?

Nel frattempo entrambi hanno commentato la finale di Amici 2020 in cui Javier ha conquistato il primo premio nella sezione danza. “Voglio ringraziare tantissimo Maria e tutta la produzione – ha scritto il ballerino su Instagram – per l’opportunità di poter mostrare a tanta gente chi sono. Grazie per l’attenzione giornaliera, per il bel tatto, per la pazienza, per portare avanti la danza, la musica e il talento di giovani che hanno voglia di imparare e hanno un sogno”.

“Voglio ringraziare tutti quelli che hanno creduto in me – ha invece detto Nicolai -. Sono grato a chi fa Amici e a Maria. Grazie. L’unica cosa che mi dispiace è che la maggior parte della gente non ha capito davvero chi sono”.