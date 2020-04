Amici 2020, Javier confessa: “Momenti brutti, ho sbagliato tante volte”

editato in: da

Dopo la finale di Amici 2020, Javier racconta la sua esperienza nello show di Maria De Filippi, fra inciampi e soddisfazioni. Il ballerino nell’ultima puntata è riuscito a battere Nicolai, suo rivale nel programma, conquistando il premio nella categoria danza. Una grande soddisfazione che è arrivata dopo un percorso tutt’altro che facile.

Javier infatti ha rischiato più volte di lasciare Amici 2020, prima a causa delle sue affermazioni contro la trasmissione e i professionisti, poi per via dei giudizi di Vanessa Incontrada, giudice dello show. “Ho sbagliato tante volte – ha scritto Javier su Instagram -, e ce ne saranno altre, in questo ultimo periodo della mia vita ho imparato che gli errori ti fanno crescere, che non siamo perfetti e che dobbiamo sempre ascoltare, ascoltare tutti, negativi e positivi”.

“Ho imparato che nella vita a volte vinci e a volte perdi – ha aggiunto il ballerino, che nella scuola si è legato a Talisa -, ma non puoi arrenderti e lasciare tutto così, non puoi mollare, non puoi andartene, devi restare e lavorare ancora di più. Amici è stato un libro di valori per me – ha spiegato su Instagram -, libro pieno di momenti brutti, ma anche di momenti bellissimi, momenti speciali, un libro pieno di emozioni, un viaggio dove hai l’opportunità di lavorare e l’opportunità di conoscere tante persone belle dentro e fuori dal programma, persone belle che ti aiutano e ti spingono ogni giorno. Amici un gran viaggio dove puoi scoprirti, dove puoi mostrare chi sei a te stesso, e a milioni di persone!”.

Javier ha poi ringraziato la De Filippi e il suo staff. “Voglio ringraziare tantissimo Maria e tutta la produzione – ha detto – per l’opportunità di poter mostrare a tanta gente chi sono. Grazie per l’attenzione giornaliera, per il bel tatto, per la pazienza, per portare avanti la danza, la musica e il talento di giovani che hanno voglia di imparare e hanno un sogno”

“Grazie Alessandra Celentano per i consigli – ha concluso Javier -, grazie per avermi difeso e aver creduto in me sempre, grazie davvero Maestra! E grazie a Giuliano Peparini, grazie per tutto, per i Quadri bellissimi e la tua danza, sei un genio, sei un perfezionista, gran persona, gran artista, tutto ciò che fai è qualcosa di bello, grazie per farmi vivere tante emozioni”.