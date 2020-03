Amici 2020, Alessia Marcuzzi giudice al posto di Loredana Bertè

editato in: da

Amici 2020, Valentin e Javier a confronto

Sta per concludersi questa edizione di Amici di Maria De Filippi, che malgrado l’assenza del pubblico in studio, continua ad andare in onda per intrattenere gli appassionati del programma, uno dei talent più longevi della tv italiana. E per l’appuntamento di domani, la semifinale, Alessia Marcuzzi viene confermata come giudice al posto di Loredana Bertè.

Già nella scorsa puntata la conduttrice de Le Iene è stata chiamata dalla padrona di casa dello show per sostituire la cantante, rimasta bloccata a Milano, impossibilitata di fatto a raggiungere gli studi di Roma. Durante la trasmissione in diretta, la Marcuzzi ha dimostrato di conoscere il percorso dei ragazzi della scuola, esprimendo giudizi che hanno tenuto conto delle loro personalità e delle capacità palesate durante le esibizioni.

Alessia Marcuzzi quindi, seduta al fianco di Vanessa Incontrada e Gabry Ponte, rimarrà ancora un po’ in giuria, per un appuntamento importante, quello a un passo dalla finale di Amici, per le votazioni decisive che decreteranno chi saranno, appunto, i ragazzi che si giocheranno il tutto per tutto per la vittoria.

Un altro gradito ritorno, nella puntata di domani, sarà quello del maestro Beppe Vessicchio, assente la scorsa settimana per un problema al ginocchio. Sostituito dal maestro Adriano Pennino, il celebre direttore d’orchestra, al fianco di Luciano Cannito, continuerà a esercitare il suo ruolo al Var, l’altro organo giudicante del Serale. Presente in studio anche la giuria dei professori, formata da Anna Pettinelli, Stash, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens.

In sfida ormai sono rimasti tre cantanti, Nyv, Gaia e Giulia e due ballerini, Javier e Nicolai. Proprio i due ragazzi stanno lavorando duramente, perché durante la puntata di domani potrebbe essere decretato il vincitore della categoria di ballo. Decisivo sarà anche il voto del pubblico da casa, che come in ogni puntata del Serale, dovrà decidere per l’eliminazione di uno dei concorrenti.

Ovviamente per i ragazzi della scuola sono giorni difficili, pieni di tensione e nervosismo. Javier è riuscito a guadagnarsi un posto in semifinale ma ha avuto un crollo emotivo durante la settimana.

Sfogandosi con Giuliano Peparini, ha confessato di essere molto stanco psicologicamente e che con Nicolai, il quale sembrava aver sotterrato l’ascia di guerra, in realtà il rapporto non è affatto migliorato. Anche le cantanti stanno attraversando giorni complicati, tra prove estenuanti e nervi a fior di pelle, ma fa parte del gioco. Chi riuscirà tra i ragazzi a conquistare l’ambita vittoria?