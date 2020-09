Amici 20, Maria De Filippi sarebbe pronta a chiamare Arisa

editato in: da

Arisa: estate in libertà, tra amici, famiglia e pensieri senza censura

Fervono i preparativi per Amici 20 e Maria De Filippi sarebbe pronta a chiamare Arisa. La cantante potrebbe essere fra i protagonisti della nuova edizione dello show. Un indizio importante arriva dal settimanale Oggi che ha svelato gli impegni futuri dell’artista, affermando che per lei ci sarebbe “un progetto lungo e importante sulle reti Mediaset”.

Secondo molti si tratterebbe proprio di Amici 20 che ripartirà fra qualche mese dopo lo stop estivo. I casting della trasmissione sono stati aperti e Maria De Filippi è già in cerca di nuovi talenti. La conduttrice starebbe costruendo anche il cast dello show, puntando a nomi importanti per i professori. Fra loro ci potrebbe essere proprio Arisa, reduce da un’estate di musica e amore. La cantante ha già alle spalle una partecipazione a X Factor dove si è fatta notare fra i giudici per la sua sincerità e la passione che mette nel suo lavoro.

Amici, come di consueto, dovrebbe tornare in onda da febbraio, prima con il daytime, poi la fase del Serale. Ad accompagnare gli allievi nel loro viaggio verso la vittoria, i professori e una giuria d’eccezione, mentre non è ancora chiaro se anche nel 2021 saranno assenti i direttori artistici. Il cast d’altronde è in costruzione e la realizzazione del programma guidato da Maria è in continuo divenire.

Mentre nella nuova edizione del programma Sky, Emma Marrone, volto di Amici, ha indossato i panni di giudice, Arisa potrebbe scegliere di diventare uno degli insegnanti del talent della De Filippi. Per ora si tratta solo di indiscrezioni, di certo la cantante è più che adatta a rivestire questo ruolo. Artista di successo, Arisa in questi anni è cresciuta molto, dividendosi fra tv e musica. Su Instagram è diventata una delle paladine del body positive, lanciando messaggi importanti ai fan e spingendoli ad accettarsi per quello che sono.

Di recente la cantante aveva espresso la volontà di diventare mamma, forte dell’amore per Lorenzo Zambelli a cui è legata da moltissimi anni. “Il nostro è un rapporto rodato e tranquillo – aveva raccontato qualche settimana fa al settimanale Gente -. Sì, finora un bimbo non è arrivato, ma ci farebbe davvero molto piacere”.