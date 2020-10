Amici 20, Lorella Cuccarini potrebbe diventare professoressa

editato in: da

Lorella Cuccarini potrebbe diventare professoressa di Amici 20. A svelarlo è TvBlog secondo cui la showgirl sarebbe in contatto con la squadra di Maria De Filippi e potrebbe presto approdare nella scuola più famosa d’Italia. Per ora si tratta solo di indiscrezioni, ma l’arrivo di Lorella ad Amici potrebbe rappresentare una bella rivincita per la showgirl. L’ultima stagione televisiva d’altronde è stata tutt’altro che semplice per la Cuccarini che ha dovuto fare i conti con diverse polemiche.

Prima lo scontro a distanza con Heather Parisi coinciso con il suo ritorno in Rai, poi l’addio a La Vita in Diretta e la polemica con Alberto Matano. La Cuccarini era stata indicata come la possibile conduttrice de Lo Zecchino D’Oro, ma a guidare lo show ci saranno Mara Venier e Carlo Conti. Nessuna conferma nemmeno per il varietà con Pippo Baudo di cui si era parlato molto. Il futuro di Lorella è Amici? Difficile dirlo. Di certo il programma di Maria De Filippi potrebbe iniziare molto presto. La data per la prima puntata è prevista per il 14 novembre quando la presentatrice svelerà tutto il cast.

La Cuccarini potrebbe arrivare ad Amici nel ruolo di insegnante di ballo, mentre già mesi fa si era parlato di un ingresso nel cast di Arisa come professoressa di canto. Qualche settimana fa Lorella era stata ospite di Verissimo dove aveva parlato per la prima volta dell’addio a La Vita in Diretta e dello scontro con Alberto Matano. “Mi sono resa conto che, mentre di fronte a me c’era una persona che faceva il migliore amico, dietro le quinte si consumava un piano che andava in un’altra direzione – aveva confessato a Silvia Toffanin -. Era giusto chiarire con le persone con cui stavo lavorando. È stato detto molto cercando di screditarmi, questo mi ha fatto male. Ci sarebbe stato bisogno di maggior delicatezza, ma oggi voglio mettere la parola fine a questa storia”. E su Instagram aveva annunciato nuovi progetti: “Un ringraziamento speciale lo devo a voi – aveva detto ai fan -, che mi avete sempre supportato. Sempre. Anche nei momenti più difficili. Speriamo che il futuro CI riservi e VI riservi ancora tanti momenti di gioia”.