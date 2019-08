Ambra e Kikò: scoppia la lite e spunta il fantasma di Tina Cipollari

editato in: da

Ambra Lombardo e Kikò Nalli dopo la fine del Grande Fratello raccontano la loro prima, durissima, lite.

Una discussione, quella fra l’ex marito di Tina Cipollari e la professoressa siciliana, scoppiata a causa della volontà di Ambra di rifarsi il seno. La modella ha confessato al settimanale DiPiù di volersi sottoporre ad un intervento di chirurgia estetica, ma il suo fidanzato non è affatto d’accordo.

Questo avrebbe portato ad un inevitabile scontro e a numerosi litigi. Nonostante ciò Ambra sembra decisa a voler andare contro Chicco Nalli e rifarsi comunque il seno. “Ho iniziato a guardarmi allo specchio con più attenzione – ha svelato l’ex concorrente del Grande Fratello -, a cercare di capire che cosa mi piacesse di più o di meno del mio fisico. Ho concluso che il mio decollete, quasi inesistente, non mi piaceva. Lo volevo più grosso. Meno da ragazzina, più da femmina”.

“Non l’ho ancora rifatto semplicemente perché Kiko non vuole – ha confessato la Lombardo, parlando degli attriti con l’ex marito di Tina Cipollari -. Quando ne abbiamo parlato per la prima volta, non mi aspettavo che mi dicesse di non farlo. Davo per scontato che avrebbe capito. Invece no, così abbiamo discusso. E discusso. E discusso ancora e ancora…”.

Ambra ha spiegato che dopo l’estate si sottoporrà all’operazione di chirurgia estetica: “Lo rifarò anche se ho deciso di aspettare settembre in modo da godermi l’estate senza cicatrici o postumi operatori – ha svelato -. Però mi sarebbe piaciuto sfoggiare un décolleté nuovo in spiaggia: nuove forme, nuovi costumi, nuova vita”.

In tanti, scoprendo la scelta della modella di aumentare la taglia del proprio seno, l’hanno accusata di voler assomigliare di più all’opinionista di Uomini e Donne, famosa per le sue forme prosperose. La Lombardo però ha respinto le accuse e ha ribadito, ancora una volta, di non avere nulla contro Tina e di non volerla imitare.

L’amore fra Ambra e Kikò, nato nella casa del Grande Fratello, sembra procedere a gonfie vele nonostante qualche litigio. La modella poche settimane dopo la fine del reality aveva annunciato di aver lasciato il lavoro e di voler lavorare nel mondo dello spettacolo. In quel caso l’ex consorte di Tina Cipollari aveva appoggiato la sua scelta, ma questa volta invece non sarà così.