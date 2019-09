Ambra e Kikò si sono lasciati, la reazione di Tina Cipollari su Instagram

editato in: da

Un silenzio che dice più di mille parole. Sono in molti ad attendere un commento di Tina Cipollari sulla notizia della rottura tra il suo ex marito, Kikò Nalli e Ambra Lombardo.

L’hairstylist, padre dei tre figli della vulcanica opinionista di Uomini e Donne, è stato lasciato dalla bella insegnante siciliana che aveva conosciuto partecipando all’ultima edizione del Grande Fratello.

Tra Kikò e Ambra nella casa di Cinecittà era scoccata la scintilla, ma in molti si erano detti scettici sulla loro storia.

La prima a dubitare che tra l’ex marito e la Lombardo potesse durare era stata proprio Tina Cipollari che, all’inizio era rimasta a osservare quello che succedeva tra i due, poi si era espressa contro la nuova coppia, dichiarando che, a suo avviso, Ambra non era la persona giusta per Kikò. Insieme a lei, a criticare l’avvicinamento del padre alla Lombardo era stato Francesco Nalli, il secondogenito di Kikò e Tina, che all’indomani del bacio tra Ambra e il padre aveva scritto su Instagram:

Di Ambra penso che sia una grande stratega lei ha baciato mio padre perché era uscita dopo due settimane e quindi nessuno parlava più di lei, e lei lo ha fatto solo per farsi pubblicità. Non mi sbaglio, perché invece di farlo dopo che è uscita, non l’ha fatto prima?

In effetti, la famiglia di Kikò, a quanto racconta la Lombardo al settimanale Nuovo, avrebbe avuto un ruolo fondamentale nel portare alla rottura la coppia: “In questi tre mesi ho raggiunto più io lui a Roma che viceversa, ogni volta però a Roma non eravamo mai soli”, ha dichiarato la Lombardo al magazine. “C’era sempre la sua famiglia e io non mi sentivo libera perché c’erano altre priorità, come è normale che sia”.

Insomma, a sentire l’ex concorrente del Grande Fratello, sembra che il fantasma di Tina e della famiglia che la vamp ha creato con Nalli sia stato uno dei motivi della rottura. Eppure l’opinionista di Uomini e Donne, sempre pronta a dire la sua senza peli sulla lingua, in queste ore sta stupendo molti, scegliendo la strada del silenzio, forse perché, alla fine, per lei sembra abbiano parlato i fatti.