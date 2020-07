Ambra Angiolini, tuffo nel passato con Laura Pausini: momenti inediti su Instagram

editato in: da

Ambra Angiolini e Laura Pausini sono due artiste sulla cresta dell’onda da tantissimi anni ormai. Attive in ambiti differenti, sono ugualmente amate dal grande pubblico per molti motivi, che vanno dalla loro capacità di rimanere fedeli a loro stesse nel corso del tempo, fino alla bellezza dei messaggi che mandano e alle cause che le vedono impegnate in prima persona.

I loro fan hanno avuto modo di vederle assieme ieri su Instagram in quello che è un vero e proprio tuffo nel passato. La Pausini, che sul social sopra ricordato è seguita da oltre 3 milioni di persone, ha riproposto una Story postata da un account a lei dedicato.

Il video in questione, una deliziosa chicca inedita, vede lei e la Angiolini assieme nel lontano 1996 (avevano rispettivamente 22 e 19 anni). Le allora giovanissime artiste sono su un autobus, con la Angiolini che intervista la cantante romagnola che, ai tempi, aveva alle spalle solo tre anni di carriera ma già tantissimi successi.

Il video dura pochi secondi ma, come sopra accennato, rappresenta un documento speciale per chi ama e segue dall’inizio dei loro percorsi artistici sia Ambra Angiolini, che nel 1996 aveva concluso da un anno l’esperienza a Non è la Rai, sia Laura Pausini.

Nel filmato, la Angiolini chiede alla cantante di Solarolo informazioni sul suo nuovo disco (Le Cose che Vivi, il suo terzo album di inediti). “Uscirà a settembre”: questa la risposta di Laura Pausini che, sempre nel video sopra citato, afferma di non essere scomparsa ma di aver fatto due dischi in italiano (Laura Pausini nel 1993 e Laura nel 1994).

Con questo brevissimo video, i fan della Pausini – che su Instagram ha recentemente omaggiato la sorella Silvia e i nipotini – e della Angiolini hanno fatto un salto speciale in un periodo in cui i social non erano neanche nei sogni più futuristici, anni analogici e ricchi di emozioni.

Anche Ambra ha riproposto il contenuto sul suo profilo Instagram, scegliendo di corredarlo con una considerazione ironica e tenerissima: “Io ero così romana e tu così bella”. Non c’è che dire: quando due artiste sanno raccontarsi al pubblico con umanità e sincerità, rivedere, anche a distanza di tanti anni, i ricordi che le riguardano è davvero stupendo!