Ambra Angiolini, nozze vicine con Allegri: le indiscrezioni

editato in: da

Dopo l’addio alla Juventus, Massimiliano Allegri sembra volersi concentrare esclusivamente sulla vita privata e su Ambra Angiolini, sua compagna da oramai due anni.

“Starò fermo un anno. Gli ultimi 16 sono stati una centrifuga, sono anni in cui lasci andare un po’ gli affetti, la famiglia, i figli e gli amici. Ora voglio riprendere in mano la mia vita privata”. Così l’ex allenatore bianconero ha annunciato di voler mettere da parte la passione calcistica e dedicarsi maggiormente ai rapporti più cari. Tra questi, chiaramente, non può certo mancare Ambra Angiolini. A quanto pare, proprio in questi giorni Massimiliano Allegri avrebbe confidato ai suoi amici di voler convolare a nozze con la sua compagna. A breve, quindi, potrebbe arrivare una tenera proposta di matrimonio.

E questa potrebbe essere davvero la volta giusta, per entrambi, di ritrovare finalmente la serenità. Nonostante i due ora siano molto felici ed innamorati, sia Ambra che Massimiliano hanno avuto una vita sentimentale molto travagliata. Lei ha alle spalle un matrimonio finito con il cantante Francesco Renga: un amore intenso durato ben 12 anni, da cui sono nati i due figli Jolanda e Leonardo. Ma anche l’ex allenatore della Juve sembra non aver vissuto un passato diverso: dopo aver abbandonato sull’altare la giovane fidanzata Erika, Allegri è poi convolato a nozze con Gloria Patrizi, da cui ha avuto la figlia Valentina. Dopo la conclusione di questa relazione, è arrivato il matrimonio con Claudia Ughi, da cui è nato il figlio Giorgio. Insomma, una vita sentimentale molto movimentata, anche se finalmente Massimiliano sembra aver trovato la donna giusta per lui.

“Sarà la volta buona”, hanno detto gli amici di Allegri, a proposito della proposta di matrimonio. E forse lo sarà anche per Ambra, che già in passato ha dichiarato di essere riuscita a superare la brutta rottura con Renga e di aver finalmente ritrovato l’amore con il suo attuale compagno.

E nonostante già in passato ci siano state molte indiscrezioni su un possibile matrimonio tra i due, ora sembrerebbe davvero la volta giusta. Messo da parte l’amore per il calcio, ad Allegri ne rimane soltanto un altro: quello per la sua bella Ambra.