Ambra Angiolini su Instagram con la figlia (identica)

Ambra Angiolini svela su Instagram la figlia Jolanda nata dall’amore per Francesco Renga. La primogenita dell’attrice ha 15 anni e sino ad oggi non era mai apparsa sui social della famosissima mamma. Occhi scuri e sorriso, Jolanda assomiglia in modo impressionante all’attrice romana.

Nello scatto l’adolescente sorride insieme ad Ambra Angiolini. “Abito in ‘via del suo sorriso’ – ha scritto l’ex reginetta di Non è la Rai su Instagram – e credo di volerci restare per sempre”. Fra i tanti commenti anche quelli di Giorgia, che ha aggiunto alcuni cuori, e Paola Turci, che ha scritto: “Uguali”. Tanti i fan che hanno sottolineato la somiglianza e la bellezza di Jolanda e Ambra, complimentandosi con le due.

La 15enne è bella come mamma Ambra, ma ha anche una grande passione per la musica come papà Francesco. Schiva e lontana dai social, di lei non si sa nulla tranne quello che a volte ha raccontato l’attrice. Qualche tempo fa la Angiolini aveva commentato su Instagram un post di Michelle Hunziker dedicato alla figlia Aurora e al fidanzato Goffredo Cerza. “Speriamo che anche Jolanda incontri un Goffredo! – aveva scritto -. Ora mi chiamerà per togliere il commento, ma io non lo farò”.

La Angiolini è stata legata per diversi anni a Francesco Renga da cui ha avuto i figli Leonardo e Jolanda. Nonostante l’amore sia finito gli ex hanno sempre mantenuto ottimi rapporti. Oggi il cantante ha una nuova compagna, mentre Ambra ha ritrovato il sorriso accanto a Massimiliano Allegri.

“Mi sono innamorata di lui perché come me è un tipo fuori moda – aveva svelato a Vanity Fair -. Mi sono accorta subito che mi piaceva perché siamo due sbagli. E due errori come noi, se si incontrano davvero, generano una cosa che sarebbe veramente stupido non affrontare. Quella cosa è la ripartenza dell’amore”.