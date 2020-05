Ambra su Instagram dopo il Concerto del Primo Maggio: “Orgogliosa”

editato in: da

Dopo il grande successo del Concerto del Primo Maggio, Ambra Angiolini ha deciso di ringraziare il pubblico che ha seguito l’evento da casa, nonché tutti coloro che l’hanno aiutata a realizzarlo, in una veste sicuramente diversa dal solito.

Con un lungo post sul suo profilo Instagram l’ex star di Non è la Rai ha voluto mettere nero su bianco le sue riflessioni e tutto quello che è scaturito dall‘evento musicale più atteso dell’anno:

Il NOI ha vinto, quello che spero ci aiuti a vincere anche fuori dalle nostre case nella fase …5! Ringrazio quelli che sono rimasti a rappresentare tutti quelli che non c’erano ma che torneranno a riprendersi il loro posto di lavoro.

Dalle parole della Angiolini traspare tutto l’orgoglio e la fierezza per aver condotto un evento di questa portata, quest’anno in una versione “particolare”, in collegamento, fra interventi live e video registrati:

Per la prima volta mi è stata data la possibilità di scrivere e firmare un programma tv, del quale sono particolarmente orgogliosa, insieme ad altri debutti. Anche questo voler condividere è un segnale forte.

Ambra infatti ha aperto il Concertone in una Piazza San Giovanni deserta, con la voce rotta dalla commozione. Un evento ricco di momenti emozionanti, tra messaggi di speranza e la volontà di regalare attimi di leggerezza agli spettatori: a partecipare tanti big della musica italiana e non solo, da Gianna Nannini a Vasco, passando per Patti Smith, Irene Grandi, Lo Stato Sociale e Zucchero, che, con la sua solita ironia, ha messo in imbarazzo la conduttrice, lasciandosi andare a una battuta in diretta.

Un compito non facile per la Angiolini, che nonostante le criticità di questa edizione e le polemiche sollevate a poche ore dal Concerto, ha superato la sfida a pieni voti, dimostrandosi all’altezza delle aspettative. Molti hanno ritenuto la scelta di mandare in onda lo spettacolo una mancanza di rispetto nei confronti dei lavoratori che stanno subendo gli effetti di questo momento di difficoltà.

Ma Ambra, in un’intervista a Repubblica risalente a qualche giorno fa, aveva dichiarato: “La piazza vuota parla da sola. Dà la sensazione che si voglia rivederla piena di gente e con più contratti di lavoro, con più legalità di prima”.

Nel suo post poi ha voluto rendere omaggio a tutti coloro che hanno seguito da casa il Concerto del Primo Maggio, concludendo con un messaggio di speranza per la prossima edizione: