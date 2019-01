Ambra Angiolini incinta di Allegri: l’indiscrezione

editato in: da

Ambra Angiolini è incinta? Secondo le ultime indiscrezioni l’attrice aspetterebbe un figlio da Massimiliano Allegri.

L’ex stella di Non è la Rai e l’allenatore fanno coppia fissa ormai da due anni. L’amore per Allegri è arrivato dopo la separazione da Francesco Renga, che ha regalato ad Ambra due figli, Jolanda e Leonardo, che oggi hanno rispettivamente 15 e 12 anni. La relazione, tenuta segreta per qualche mese, procede a gonfie vele e l’attrice non potrebbe essere più felice.

Secondo le ultime indiscrezioni ad allietare la coppia sarebbe arrivata una splendida notizia: Ambra è incinta. Come rivela il settimanale Chi, la Angiolini aspetterebbe il primo figlio dall’allenatore e sarebbe al settimo cielo. Già qualche tempo fa era circolato un gossip riguardante una presunta gravidanza dell’attrice che però era stato smentito prontamente dal suo ufficio stampa.

Questa volta invece Ambra non ha smentito la notizia e, al contrario, ha pubblicato su Instagram un post che ha il sapore di una conferma ufficiale. “Quando siete felici fateci caso” ha scritto sul suo profilo ufficiale, condividendo con tutti i follower la gioia che prova in questo periodo della sua vita.

Massimiliano Allegri è l’uomo giusto per lei, Ambra ne è convinta, tanto che per amore del compagno ha deciso di fare il grande passo. “È arrivato l’unico uomo nella vita che sia stato capace di abbracciarmi senza stringermi – aveva svelato qualche tempo fa a Vanity Fair -. È arrivato quello che non stavo cercando, ma che era necessario trovassi. Ed è talmente bello che non mi interessa che qualcuno capisca né che la cosa piaccia o dispiaccia. Per la prima volta mi interessa soltanto una cosa: saper che tornerà da me. Sempre”.

Le nozze, secondo le ultime indiscrezioni, si svolgeranno quest’estate in Toscana. A condividere la gioia degli sposi ci saranno Jolanda e Leonardo, figli della Angiolini, ma anche Giorgio e Valentina, frutto di un precedente legame di Allegri. A rendere ancora più speciale la cerimonia ci potrebbe essere il primo figlio della coppia. I fan ci sperano anche se per ora tutto tace, non resta che attendere la conferma ufficiale.