Ambra Angiolini e Francesco Renga insieme per un evento speciale

Ambra Angiolini e Francesco Renga non sono ormai più una coppia dal 2015. La stima reciproca che provano, però, ha permesso loro di superare la fine di un amore e di rimanere in ottimi rapporti. Una decisione presa non solo per i figli, Leonardo e Jolanda, ma per l’affetto che ancora li lega. Per questo, i due, riescono a partecipare ad eventi insieme, senza mostrare segni di fastidio o insofferenza.

D’altronde, quella di Ambra e Francesco è stata una delle storie d’amore più seguite dal pubblico e dagli appassionati di gossip. Vederli di nuovo fianco a fianco, quindi, non può che strappare un sorriso e attirare l’attenzione.

Questa volta, hanno partecipato ad un evento a Brescia, dove vivono, molto importante: Sottovuoto, il Festival in cui la cultura fa da padrone.

Renga e la Angiolini hanno affiancato Camilla Filippi, attrice che ha da poco pubblicato il suo primo romanzo dal titolo La Sorella Sbagliata. I due ex hanno prestato la loro voce alle pagine scritte dalla collega, leggendo alcuni passaggi del libro.

La partecipazione ha coinvolto emotivamente la Angiolini, che, sui social, ha dimostrato grande stima per la Filippi:

Sei incredibile – ha scritto in un commento su Instagram – in tutto quello che pensi, fai, crei, distruggi casomai sempre e solo te stessa… invece sai di vita, quella bella.

Nonostante il grande affiatamento che ancora c’è tra Francesco Renga ed Ambra Angiolini, il ritorno di fiamma sembrerebbe essere totalmente fuori discussione. Anche se saranno sempre legati dall’amore per i loro figli e dalle passioni in comune. Pur ammettendo di volersi ancora molto bene, i due sono riusciti a superare la separazione e a ricostruire le loro vite da genitori separati.

Ambra, in particolare, è sentimentalmente legata dal 2017 all’allenatore Massimiliano Allegri. Una storia matura, basata su solide fondamenta, vissuta quanto il più possibile lontano dalle telecamere e dagli obiettivi dei paparazzi. Francesco Renga, invece, sembrerebbe non aver ancora trovato la sua dolce metà e continua a dedicare la sua vita, con passione e professionalità, alla musica.

A breve Renga darà il via ad un nuovo tour: Ambra parteciperà a qualche serata così da dare ai fan della coppia una nuova occasione per vederli di nuovo insieme, seppur solo nelle vesti di amici?