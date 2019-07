Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, saltano le nozze

editato in: da

Il matrimonio tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri è saltato.

I due dovevano giurarsi amore eterno entro l’estate, ma stando a quanto scrive il magazine Spy le nozze non ci saranno. L’attrice e l’allenatore stanno insieme ormai da due anni e sembrava arrivato il momento per consacrare la loro unione, anche in considerazione delle dichiarazioni che ultimamente aveva fatto Allegri:

Starò fermo un anno. Gli ultimi 16 sono stati una centrifuga, sono anni in cui lasci andare un po’ gli affetti, la famiglia, i figli e gli amici. Ora voglio riprendere in mano la mia vita privata.

Queste parole hanno fato presagire che il matrimonio fosse imminente, addirittura entro l’estate. In fondo, è da tempo che circola l’indiscrezione. Tra l’altro lo stesso Allegri avrebbe confessato agli amici la sua volontà di mettere l’anello al dito ad Ambra. Ma invece sembra che non sarà così. Pare che il matrimonio non sia saltato definitivamente ma solo rinviato al 2020 e questo per permettere ai figli di entrambi di abituarsi all’idea di questa unione.

L’Angiolini per altro ha deciso di chiudere il suo profilo Instagram e sull’amore con l’allenatore è sempre stata molto discreta. Ambra e Max hanno alle spalle storie d’amore importanti. L’attrice il matrimonio con il cantante Francesco Renga: un amore intenso durato ben 12 anni, da cui sono nati i due figli Jolanda e Leonardo. Ma anche l’ex allenatore della Juve dopo aver abbandonato sull’altare la giovane fidanzata Erika, è convolato a nozze con Gloria Patrizi, da cui ha avuto la figlia Valentina. Dopo la conclusione di questa relazione, è arrivato il matrimonio con Claudia Ughi, da cui è nato il figlio Giorgio.

Gli amici di Allegri alla notizie del matrimonio con Ambra hanno commentato: “Sarà la volta buona”, per il momento sembra di no. E mentre salta il loro matrimonio, un’altra celebre coppia si sta separando, Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli sarebbero al capolinea.