Ambra Angiolini dice addio a Instagram

Ambra Angiolini ha chiuso il suo profilo Instagram. Una scelta drastica che impedisce a curiosi e fan affezionati di seguirla nella vita di tutti i giorni. Ma cosa avrà spinto l’attrice a prendere questa decisione?

La chiusura del profilo Instagram ha immediatamente destato molta curiosità. I suoi followers si sono così riversati sulle pagine fan della Angiolini, che però non hanno saputo dare una risposta ben chiara. L’unico commento trapelato – direttamente dalle stories di una delle sue fanpage – è che pare che Ambra abbia deciso di chiudere il suo profilo per motivi personali.

L’ipotesi è che la decisione sia collegata alla grande attenzione che ha attirato uno degli ultimi post di Ambra Angiolini. Quest’ultima, infatti, ha recentemente pubblicato un video della figlia Jolanda Renga, impegnata in uno spettacolo scolastico, mentre intonava “A te” di Jovanotti. La mamma, emozionata, ha commentato così quel momento: “Quando la bellezza arriva da dentro suona così”.

Ciò che ha stupito gli utenti è stata la straordinaria somiglianza tra Ambra e Jolanda, nata dall’amore dell’attrice con Francesco Renga, oltre alla bellissima voce della ragazza. Insomma, la figlia della Angiolini ha sbalordito i fan, dimostrando di avere la bellezza e il talento della madre e le doti canore del padre.

Il video ha ottenuto numerosi commenti e visualizzazioni. Ambra Angiolini, a questo punto, potrebbe aver scelto di chiudere il suo profilo Instagram per tutelare la privacy di Jolanda e, quindi, quello della sua famiglia. Tuttavia, finché non ci sarà una spiegazione da parte di Ambra, queste (ovviamente) sono solo supposizioni. D’altro canto non sembrano esserci altri motivi che potrebbero averla portata a compiere questo gesto che, sicuramente, lascerà molti fan delusi.

La vita amorosa dell’attrice, infatti, è al momento rosea: Ambra è impegnata con Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus. La coppia è affiatatissima. Proprio in questi giorni lui sta cercando casa a Torino e, a quanto pare, la scelta è stata presa insieme alla Angiolini.

Anche il rapporto con l’ex marito è più sereno che mai, tanto che qualcuno spera ancora in un ritorno di fiamma. Nel giorno della festa della mamma, inoltre, Francesco Renga ha inviato un mazzo di rose rosse ad Ambra, con un biglietto contenente un messaggio dolcissimo: “Alla mamma più bella del mondo”, firmato oltre che dai figli, anche da lui.