Ambra, la sua estate (e fuga) d’amore con Allegri

editato in: da

Dopo i lunghi mesi di lockdown, la voglia di evasione, di vacanza e mare (o lago, o montagna) si è fatta sentire più forte che mai. E insieme al bisogno di vivere all’aria aperta, anche quello di riunirsi con i proprio affetti, lontani per troppo tempo.

Nel caso delle coppie che sono state costrette a vivere la quarantena separate, questa urgenza è stata doppia. Come nel caso di Ambra e Massimiliano Allegri, fidanzati da 3 anni ma residenti in città diverse. L’attrice vive a Brescia, insieme ai figli, è lì ha trascorso il lockdown, l’allenatore (come ha confessato la stessa Ambra di recente, ospite di Maurizio Costanzo), “vive tra Torino, Livorno e Milano, dove ha una figlia”.

La coppia si è concessa un week end d’amore a Montecarlo, ma se pensavano di poter star tranquilli, si sbagliavano: Chi li ha pizzicati e pubblicato il servizio fotografico nell’ultimo numero. Le foto hanno immediatamente fatto il giro dei social, e tra un commento sul fisico invidiabile delle 43enne conduttrice e attrice e un altro sulla location della loro mini vacanza, è apparsa evidente la loro intesa: 3 anni d’amore e sono più innamorati e complici che mai.

D’altronde Ambra lo aveva confessato, a Costanzo: “Viviamo separati e ci incontriamo in giro…Siamo itineranti, ma è anche il bello del nostro rapporto. Sono innamorata!”