Amadeus e Giovanna Civitillo preparano Sanremo insieme

Amadeus è pronto per Sanremo e accanto a lui c’è Giovanna Civitillo che lo aiuterà nella preparazione del Festival.

Dopo due fortunatissime edizioni con Claudio Baglioni e i successi di Carlo Conti, Sanremo 2020 verrà condotto da Amadeus. Un vero sogno per il presentatore 57enne che è pronto a mettere tutto sè stesso in questo nuovo progetto. Per l’occasione si farà aiutare dalla moglie Giovanna a cui è legato da ben 16 anni e che ha sposato lo scorso luglio.

La coppia è appena tornata da una lunga vacanza alle Mauritius, una luna di miele a cui ha preso parte anche il figlio della coppia, Josè. “Ci sono voluti dieci anni per fare il viaggio di nozze, ma è valsa la pena aspettare – ha raccontato Amadeus al settimanale Oggi -. Non saremmo mai partiti senza José. Anche in questo io e Giovanna la pensiamo nello stesso modo. Non siamo stati combattuti o in difficoltà nemmeno un secondo, per noi è naturale scegliere di stare insieme tutti e tre. Non ce lo saremmo mai goduto un viaggio senza nostro figlio”.

Ora che le vacanze sono terminate, Amadeus si è già messo all’opera per creare il suo Festival di Sanremo. A dargli consigli preziosi e suggerimenti la moglie Giovanna Civitillo, conosciuta dietro le quinte dell’Eredità, dove faceva la valletta nel ruolo della Scossa.

“Preparo Sanremo con mia moglie: sarà ricco di emozioni – ha confessato il presentatore -. Di lei mi fido ciecamente, la coinvolgo in ogni scelta e tutte le volte che le ho dato retta, non me ne sono mai pentito”.

“Il Festival non lo puoi sbagliare: va fatto bene – ha aggiunto Amadeus -. È come la finale di Champions League, devi vincerla. Ho già le idee molto chiare. Ci lavoreremo giorno e notte perché per fine dicembre deve essere tutto fatto. Sarà un Festival pieno di affetto, di sentimento. Saranno sempre e solo le emozioni a guidare le mie scelte”.

Per ora sono emerse solo poche indiscrezioni, ma il presentatore sembra avere già chiaro in mente come sarà il suo Sanremo. Fra gli ospiti ci potrebbero essere due donne molto apprezzate e amate. “Mi piacerebbe molto far tornare Madonna sul palco di Sanremo – ha svelato -. Monica Bellucci come valletta? Magari!”.