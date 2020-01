Chi è Alketa Vejsiu, fra le donne di Sanremo scelte da Amadeus

editato in: da

Alketa Vejsiu è fra le donne di Sanremo scelte da Amadeus. La presentatrice albanese affiancherà il conduttore sul palco dell’Ariston nella serata delle cover. Insieme a lei ci sarà Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo che, secondo alcuni gossip, avrebbe sposato il calciatore in gran segreto nei mesi scorsi.

Classe 1984, Alketa è originaria di Tirana e nel suo paese è una vera star. Imprenditrice, influencer, produttrice e conduttrice, è una celebrità amatissima e molto seguita dal pubblico. Nonostante sia giovanissima, la Vejsiu ha alle spalle un curriculum impressionante. Ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo a soli 17 anni, debuttando alla conduzione di 12 Dreams of a Summer Night.

Da quel momento la sua popolarità ha continuato a crescere. In tv ha condotto show di enorme successo, come le versioni albanesi di Ballando con le stelle, X Factor, C’è posta per te, Tale e Quale Show, Chi ha incastrato Peter Pan? e Canzonissima. Negli anni è diventata produttrice, ma soprattutto ha costruito un impero su Instagram, dove è seguita da migliaia di seguaci.

Eclettica e con un grande fiuto per gli affari, Alketa Vejsiu ha conquistato anche il settore dei matrimoni grazie alla sua agenzia. Ha fondato un marchio di abiti da sposa e ha un’azienda che si occupa di servizi fotografici e di make-up. Inoltre ha creato la rivista Class, che guida da diversi anni con successo. E c’è già chi l’ha paragonata come una nuova star a metà fra Maria De Filippi e Chiara Ferragni.

Alketa non ha mai nascosto la sua grande passione per l’Italia e il sogno, un giorno, di sbarcare sul palco dell’Ariston. Non a caso nelle sue trasmissioni sono stati ospiti diversi vip italiani, da Lorella Cuccarini a Paola Perego. A Sanremo con Amadeus non avrà problemi visto che parla perfettamente l’italiano. “L’ho imparato guardando la tv italiana da bambina – aveva confessato qualche tempo fa -. L’Italia fa parte di me, ce l’ho nel sangue, scorre nelle mie vene. Mi piacerebbe tantissimo lavorare in Italia. Il mio sogno? Salire sul Palco di Sanremo”.