Chi è Alice Fabbrica, la presunta ex di Andrea Zelletta

Chi è Natalia Paragoni, la fidanzata di Andrea Zelletta

Si chiama Alice Fabbrica la presunta ex di Andrea Zelletta. L’ex tronista di Uomini e Donne e concorrente del GF Vip è legato a Natalia Paragoni. In passato però avrebbe avuto una love story con Alice Fabbrica. La modella ha rivelato che il loro legame sarebbe continuato anche quando lui era già fidanzato con la corteggiatrice di U&D.

Bionda e molto seguita su Instagram, Alice Fabbrica si definisce “Fashion & Travel influencer” e “Volto TV”. Studia scienze del turismo alla Università Iulm e ha una grande passione per la moda. Il primo incontro con Andrea Zelletta sarebbe avvenuto circa cinque anni fa, ma i due si sarebbero visti anche di recente. “Altro che un comodino – ha detto Alice a DiPiù parlando dell’ex tronista -. Andrea è un uomo che sa quello che vuole. Dopo avermi conosciuta si era invaghito di me e a cercato di convincermi a vederci e frequentarci. Sono sempre stata zitta, ma vedendolo in televisione al GF mi ha lasciato di stucco che si sia dipinto come un bravo ragazzo, con quella faccina pulita e gli occhioni dolci. La nostra è una storia lunga, ci siamo conosciuti 5 anni fa via social come succede oggi”.

La modella ha svelato che la frequentazione sarebbe terminata a causa del comportamento di Andrea Zelletta. “Ci siamo scambiati dei messaggi e poi visti per un aperitivo – ha raccontato -. C’era una bella intesa tra di noi, sembrava un cucciolo e ci siamo rivisti. La nostra storia si è fermata perché lui ha avuto una reazione durissima come quella con Francesca Pepe. Gli confidai che nel giorno del nostro appuntamento, qualche ora prima avevo incontrato un altro ragazzo. La sua gelosia e le urla non mi sono piaciute, non stavamo insieme e poi lui era ancora fidanzato”.

Non solo, secondo Alice Fabbrica, Andrea non sarebbe innamorato di Natalia Paragoni come è sembrato nel corso dell’undicesima puntata del GF Vip. “Neanche quando l’ha scelta mi ha dimenticato – ha svelato la modella -. Stanca di questo suo atteggiamento l’ho bloccato sui social. Se non mi fossi tirata indietro credo proprio che Andrea avrebbe tradito”.