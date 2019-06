Alice Campello, lo sfogo su Instagram dopo la grande paura

editato in: da

Notte di terrore per Alice Campello. La moglie italiana di Alvaro Morata ha vissuto momenti che difficilmente dimenticherà. La paura è stata tanta, e riesce a parlarne solo a due giorni dall’accaduto, con un post ancora pieno di terribili emozioni, pubblicato sul suo profilo Instagram:

“Sono ancora sconvolta e penso che rimarrò impaurita per molto tempo ancora” – scrive Alice nel post – “Penso che questa sia una di quelle cose che non si dimenticano facilmente, una di quelle cose che ti fa rendere conto di quanto valga l’amore e la vita.”

Così Alice Campello mette a conoscenza i suoi follower della terribile esperienza che è stata costretta a vivere nella notte di venerdì scorso.

La modella e blogger era in casa, nella villa di Mirasierra dove vive con il marito Alvaro Morata, calciatore dell’Atletico Madrid, e i due gemelli, Alessandro e Leonardo.

Alvaro Morata venerdì era impegnato con la nazionale spagnola contro la compagine delle isole Far Oer e la moglie era sola in casa con i suoi due bimbi. Non avrebbe mai immaginato che di lì a poco quella serata si sarebbe trasformata in un incubo, facendole vivere un’esperienza che ora vuole solo dimenticare al più presto.

Un gruppo di malviventi si è introdotto in casa di Alice e Alvaro per svaligiarla. Dentro però, c’era la donna, sola con i due figli piccoli; ancora oggi la modella sta assorbendo il terribile choc.

I ladri hanno fatto in tempo a portare via diversi oggetti di valore e sono riusciti a scappare prima dell’arrivo della polizia. Ma il danno economico è di certo la ferita minore per Alice, che ha vissuto momenti di terrore non tanto per sé, ma per la paura che i criminali potessero fare qualcosa di male ai suoi due gemellini.

I piccoli, nati a luglio 2018, non hanno compiuto nemmeno il primo anno di età e, se i ladri avessero voluto prendersela con loro, la madre non sarebbe di certo riuscita a proteggerli. Sono questi pensieri, che a distanza di ore dall’accaduto fanno ancora venire i brividi alla giovane madre, che scrive su Instagram:

Sapere di avere i tuoi figli in casa e pensare che possano toccarli o fargli qualcosa è davvero un’emozione inspiegabile… Per fortuna stiamo tutti bene e sarebbe potuta andare molto peggio. Mi hanno rubato tanti ricordi ma è passato.

Ci vorrà del tempo perché Alice dimentichi questa orribile esperienza, ma sicuramente con l’aiuto di suo marito e dei gemellini riuscirà a ritrovare presto la serenità e buttarsi questo terribile episodio alle spalle. Alice stessa ne è convinta e scrive su Instagram “Adesso proverò a non pensarci e pensare alla nostra famiglia e cercare di dimenticare.”

Parole che vengono illustrate con una bellissima foto in bianco e nero della sua giovane e unita famiglia, grazie alla quale riuscirà presto a superare il trauma.