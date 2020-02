Alfonso Signorini sbarca a Uomini e Donne per Pago e Serena Enardu

editato in: da

Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip, ha presenziato ieri alle registrazioni del Trono Classico di Uomini & Donne. Come riportato dal sito Il Vicolo delle News, il padrone di casa del reality di Canale 5 è entrato nello studio del dating show di Maria De Filippi con un obiettivo ben preciso, ossia quello di interrogare Alessandro Graziani, tentatore della Enardu a Temptation Island Vip e oggi corteggiatore di Sara Shaimi e Giovanna Abate, in merito ai suoi rapporti con la 43enne sarda.

Questo colpo di scena arriva dopo una settimana non certo all’insegna della tranquillità, almeno per quanto riguarda il rapporto tra l’ex marito di Miriana Trevisan e Serena Enardu. Dopo il litigio tra i due causato dalla scoperta dei like della Enardu alle foto Instagram di Graziani, l’armonia tra la coppia sembra essere momentaneamente tornata, anche se Serena ha mostrato forte disappunto per i commenti che gli altri inquilini della casa hanno fatto durante il suo confronto con Pedro Settembre, fratello di Pago.

Tornando ad Alfonso Signorini e alla registrazione del Trono Classico, ricordiamo che, sempre secondo quanto riportato da Il Vicolo delle News, alle richieste di chiarimenti sul rapporto tra lui e Serena Graziani avrebbe risposto che, dal canto suo, la predisposizione a continuare la conoscenza c’era.

Il 29enne genovese ha fatto in ogni caso presente ad Alfonso Signorini che la domanda in questione avrebbe dovuto farla a Serena Enardu e che lui ora ha solo intenzione di vivere la nuova parentesi da corteggiatore senza rivangare il passato.

A questo punto, ci sarebbe stato un colpo di scena con l’intervento di Tina Cipollari. La storica opinionista dello show della De Filippi avrebbe infatti chiamato in causa alcune sue amiche, le quali avrebbero visto la Enardu e Graziani assieme a Cagliari nel corso di un week end successivo alla fine di Temptation Island Vip.

Alessandro avrebbe ribattuto dicendo di non aver mai negato di essersi incontrato con Serena Enardu anche dopo la conclusione del programma. Successivamente, Alfonso Signorini avrebbe toccato il tema dello scambio di like sui social tra Graziani e Serena che, a detta del giovane pallavolista, non sarebbe stato animato da secondi fini.