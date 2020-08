Alfonso Signorini si prepara al GF Vip e scherza su Instagram con Pupo e Antonella Elia

editato in: da

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: la loro estate d’amore

Alfonso Signorini sta scaldando i motori in vista dell’inizio della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo la prima esperienza come conduttore del reality – edizione che rimarrà nella storia per la durata e per aver conquistato il pubblico con la nascita dell’amore tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia – il giornalista direttore di Chi è pronto a tornare negli studi di Mediaset.

Dopo diversi rumors relativi al cast – con la recente smentita di Gabriel Garko – è arrivata l’ufficializzazione della presenza di Antonella Elia, che ricoprirà il ruolo di opinionista accanto a Pupo. Reduce da Temptation Island, la frizzante showgirl è super carica e, come si può vedere dagli ultimi post pubblicati da Signorini, si presta a scherzare con i suoi prossimi compagni di viaggio.

Alfonso Signorini, che ha promesso ai telespettatori un cast ancora più famoso rispetto a quello della quarta edizione, ha intrattenuto i suoi follower di Instagram con tre simpaticissimi video di cui è protagonista assieme a Pupo e alla Elia.

Nel primo, si vedono il giornalista e il cantante che si rilassano su un prato in montagna. All’improvviso, arriva Antonella Elia a interrompere la loro pace e a invitarli a correre nei prati assieme a lei.

Nei video successivi, il trio continua a scherzare, mettendo in scena delle simpatiche schermaglie (sempre nel meraviglioso scenario della montagna in estate). I contenuti pubblicati da Alfonso Signorini sono stati accolti da numerosi like e commenti. Tra questi ultimi, ne spiccano diversi di volti noti dello spettacolo.

Serena Enardu, presente nella casa durante la quarta edizione assieme all’ormai ex Pago, ha fatto i complimenti a Signorini con un “Li amo”. Anche Manila Nazzaro, assieme alla Elia nel villaggio delle fidanzate dell’ultima edizione di Temptation Island, ha detto la sua in merito.

“Sono felice per lei. Antonella lo merita tanto”: queste le parole che Miss Italia 1999, uscita dal docu-reality innamoratissima del fidanzato Lorenzo Amoruso, ha dedicato alla compagna di viaggio.

Manca davvero poco alla nuova apertura della porta rossa. Anche se sul cast si sa davvero poco, l’ufficializzazione del nome di Antonella Elia come opinionista accanto a Pupo – affiancato lo scorso anno da Wanda Nara – rappresenta senza dubbio una chicca per gli appassionati del reality, che non vedono l’ora di vedere la showgirl impegnata a commentare le vicende dei concorrenti che entreranno nel loft di Cinecittà.