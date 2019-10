Signorini, pace fatta con Barbara D’Urso: “Ci siamo ritrovati”

editato in: da

Da qualche tempo non si parlavano più e i loro rapporti sembravano inevitabilmente compromessi, ma quest’autunno ha riportato la pace tra Alfonso Signorini e Barbara D’Urso. È bastato incontrarsi di nuovo, mettere da parte ogni rancore ormai sbiadito dagli anni e dedicare del tempo alla loro amicizia che così bruscamente era terminata.

Così il giornalista e conduttore della prossima edizione del Grande Fratello Vip ha raccontato, in un editoriale pubblicato sul settimanale Chi, come è accaduto che lui e Barbara si siano riavvicinati.

Tra le tante cose belle di cui la vita è piena, c’è anche quella di ritrovare le persone che avevamo perso per strada e che in realtà non se ne erano mai andate

Così ha esordito Signorini, rivelando che di recente ha invitato la D’Urso a casa sua, per trascorrere una serata insieme e mettere una pezza ai loro turbolenti trascorsi. E ha confessato:

Ho concluso che nella vita farsi la guerra è una gran fatica si sprecano energie, si alimentano le chiacchiere di chi sparla per lavoro, e zero risultati. Così, dopo anni in cui ci eravamo persi di vista, ci siamo ritrovati a casa mia.

E il gelo si è finalmente sciolto, quel gelo che aveva portato entrambi a tenersi ben lontani l’uno dall’altra. “Ho imparato che nella vita è importante lasciare che il bene continui a esprimersi, perché si sta meglio” – ha concluso il giornalista.

La risposta di Barbara D’Urso non si è fatta attendere: tra le sue storie di Instagram ha pubblicato uno screen dell’editoriale di Signorini, con un semplice “Bentornato Alfonso”. E così, pace fatta tra i due capisaldi del palinsesto Mediaset dei prossimi mesi, che si alterneranno tra Grande Fratello Vip – con al timone Alfonso Signorini – e la sua versione “nip” – in mano a Barbara.

Capire cosa sia successo in passato tra di loro, per arrivare a quella guerra fredda che ha trovato conclusione solo nei giorni scorsi, non è affatto semplice. Secondo alcune indiscrezioni, tutto sarebbe iniziato quando Signorini ha pubblicato un articolo in cui parlava della liaison tra la D’Urso e il giovane modello Stefano Sala – articolo che non sarebbe affatto piaciuto alla conduttrice. Da quel momento, ogni motivo è stato quello giusto per darsi battaglia e lanciarsi frecciatine. Come quando, nel pieno della stagione del GF 2018 che ha mosso numerose critiche contro Barbara, il giornalista si è lasciato andare a un giudizio piuttosto severo.

Ora è tempo di rinchiudere questi brutti ricordi in un cassetto e tornare a stringersi la mano, da vecchi amici. E pare proprio che Barbara e Alfonso siano riusciti in questo non sempre facile compito.