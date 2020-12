Chi è Alexandre, il figlio di Claude Brasseur

editato in: da

Alexandre Brasseur è un attore francese che, negli ultimi anni, ha riscosso grande successo nel suo Paese. Ma la sua è una carriera che affonda le radici sin dall’inizio degli anni ’90, quando ha mosso i suoi primi passi tra cinema e televisione, mostrando un talento ereditato in famiglia.

Dal papà al nonno, sino ad arrivare al bisnonno, Alexandre ha avuto molti esempi da cui trarre ispirazione. Nato nel 1971 a Neuilly-sur-Seine, è il frutto del grande amore tra Claude Brasseur e Michèle Cambon. La coppia è convolata a nozze poco prima che l’attore venisse al mondo, e ha vissuto una relazione longeva, conclusasi solamente con la scomparsa di Claude. E, come dicevamo, Alexandre ha imparato proprio in famiglia ad amare la recitazione.

Di generazione in generazione, la passione per il teatro ha lasciato il segno: già da piccolino, Alexandre seguiva con sguardo avido le gesta del papà, un grande attore. Claude Brasseur ha infatti avuto una carriera brillante, giunta al suo culmine negli anni ’80 con l’iconico film cult Il tempo delle mele, dove interpretava il papà della giovanissima Sophie Marceau. Suo figlio ha seguito le sue orme, facendosi le ossa presso la scuola circense di Annie Fratellini e poi debuttando sul grande schermo nel 1992.

Alexandre ha avuto il suo primo ruolo nel film Le Souper, accanto al papà, e da quel momento non ha incontrato alcuna difficoltà nel trovare ulteriori ingaggi. Gran parte del suo successo arriva dalla televisione: uno dei suoi lavori più importanti risale alla fine degli anni ’90, quando ha interpretato l’ispettore Lachenal nella serie tv Maigret. In teatro, invece, ha portato in scena alcuni grandi spettacoli come La Locandiera e – più di recente – Les Funambules.

Dal 2017, Alexandre ha un ruolo di spicco nella soap opera Demain nous appartient. In un’intervista rilasciata qualche tempo fa aveva rivelato che, tra i tantissimi fan della telenovela, non poteva annoverare i suoi genitori: “La seguono in 4 milioni, tranne loro. Il motivo non lo so, penso che vada in onda nel momento in cui cenano“.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Alexandre Brasseur è da tempo sposato con Juliette, autrice di programmi televisivi. I due si sono conosciuti quando erano ancora giovanissimi, tra i banchi di scuola. E oggi hanno due splendidi figli, un maschio e una femmina.