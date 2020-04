Eros ricorda l’amico Baroni su Instagram. Giorgia sceglie il silenzio

editato in: da

Sono passati tanti anni dalla morte di Alex Baroni e il collega e grande amico Eros Ramazzotti ha deciso di dedicargli un commovente messaggio.

In questa giornata il cantante romano ha voluto condividere con i suoi fan il suo ricordo, un video sulle note del loro duetto Non dimenticare Disneyland.

Ad accompagnare il filmato di Ramazzotti un messaggio, breve e toccante: “Ciao Alex, sono passati già 18 anni, la tua arte manca come la tua anima”. Non sono mancati i commenti dei fan, che non l’hanno dimenticato: “Voce e anima speciale. Il tempo passa troppo in fretta”, “Quando si perde un amico si perde un pezzetto di cuore, ma ci lascia i ricordi, quelli non svaniscono”, e ancora “Alex un poeta… una grande anima”, “Quanti ricordi, ci manca la sua voce”.

Alex Baroni venne coinvolto in un incidente stradale mentre viaggiava sulla sua moto nelle strade di Roma, il 19 marzo del 2002: le sue condizioni apparvero da subito molto gravi e dopo 25 giorni di coma, esattamente il 13 aprile, Alex Baroni si spense a soli 35 anni.

Una morte che sconvolse i tantissimi fan dell’artista, ma soprattutto Giorgia, la donna che l’aveva amato per 4 anni. Quando si verificò l’incidente Baroni e la cantante non stavano più insieme da due anni, ma continuava ad esserci un forte legame tra i due: in diverse interviste la donna ha raccontato che, poco prima della sua morte, aveva sentito al telefono l’ex fidanzato.

La perdita è stata molto difficile da affrontare per Giorgia: da quell’immenso dolore nacque l’album Gocce di Memoria, uno dei più intensi della sua carriera. Tempo fa a Vanity Fair confessò: “Il 2002 ha cambiato tutto, il mio modo di essere, di pensare, tutto. Avrei voluto morire anch’io, con lui. Noi ci eravamo lasciati, ma le cose da dire erano ancora tante, troppe… Non mi rassegnavo”.

Oggi la cantante è legata al ballerino e coreografo Emanuel Lo ed è mamma del piccolo Samuel, ma Alex Baroni avrà sempre un posto speciale nel suo cuore.

Quest’anno Giorgia però ha scelto il silenzio, non scrivendo nulla per ricordare il suo grande amore, forse perché ancora provata da un’altra perdita, quella di Marina, la mamma di Alex. Su Instagram le aveva dedicato un post: “Ciao Marina, voglio pensarti col tuo adorato figlio adesso, a ridere della follia della vita. Che donna eccezionale sei stata”.