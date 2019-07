Temptation, dopo l’arresto di Alessio Bruno interviene Francesco Chiofalo

editato in: da

L’ex protagonista di Temptation Island 2017, Alessio Bruno, è in carcere da qualche giorno per possesso e spaccio di droga. A parlare dello stato d’animo del ragazzo, in questo momento difficile, è il suo amico Francesco Chiofalo.

I due si sono conosciuti proprio in Sardegna, nello splendido resort in cui hanno luogo le riprese del reality show dedicato ai sentimenti. Entrambi vi hanno partecipato con le rispettive fidanzate dell’epoca, storie che si sono poi concluse nei mesi successivi. Ma a Temptation Island, Alessio e Francesco hanno trovato una bella amicizia e da quel momento sono rimasti in contatto. Oggi è proprio Lenticchio – questo è il soprannome con cui Chiofalo è conosciuto tra i suoi fan – a raccontare ciò che sta accadendo al suo ex compagno di avventure, finito in carcere nelle scorse settimane.

Alessio Bruno è stato infatti accusato di possesso e spaccio di droga, e nei giorni passati è stato condannato per direttissima a 2 anni e 8 mesi di detenzione. L’uomo ha infatti confessato subito i reati che gli sono stati imputati, adducendo come giustificazione il bisogno di guadagnare soldi per non sentirsi inferiore alla sua attuale fidanzata, Eleonora D’Alessandro. Parole, queste, che hanno colpito Francesco: non si aspettava una rivelazione del genere, perché non aveva mai avuto segnali di questo problema di inferiorità rispetto alla sua compagna.

“Attualmente Alessio si trova in carcere: piange e si dispera per quello che ha fatto” – spiega Francesco Chiofalo in un’intervista rilasciata a DiPiù TV – “Ho contattato la sua famiglia, ho detto loro che per qualunque cosa io sono qui, ma certo Alessio ora deve fare i conti soprattutto con se stesso e con i suoi errori”. E poi, per quanto riguarda la sua giustificazione: “Sinceramente non mi ha mai detto di sentirsi in un certo senso inferiore rispetto a Eleonora, quindi non posso commentare queste affermazioni. Ma quello che posso dire è che Alessio, dopo la fine della sua storia d’amore con Valeria Bigella, accanto a Eleonora sembrava aver ritrovato una certa serenità”.

E proprio Valeria Bigella, che fino a questo momento aveva evitato di parlare del suo ex, ad eccezione di un commento su Instagram, interviene ora per la prima volta sulla questione: “Anche se io e Alessio non stiamo più insieme, mi dispiace molto per quello che è successo, non è certo uno scherzo essere arrestato”. La ragazza parla anche del loro rapporto post Temptation Island, confessando di essere uscita dalla trasmissione con lui perché davvero innamorata, ma tra di loro non è andata: “Dopo cinque anni di amore, lui all’inizio del 2018 ha deciso di lasciarmi. Le cose tra noi non andavano bene, litigavamo spesso e ora abbiamo voltato entrambi pagina”.