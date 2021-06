Alessia Marcuzzi in vacanza: le foto in barca e l’incontro con De Martino

editato in: da

Le regine dell’estate: le vip si sfidano a colpi di bikini. Chi vince?

Per Alessia Marcuzzi le vacanze sono ufficialmente iniziate. La testimonianza lampante sono le bellissime foto che la showgirl sta condividendo proprio in questi giorni sul suo profilo Instagram. In forma (come sempre) perfetta, Alessia sfoggia un bikini dietro l’altro e grandi sorrisi sotto il sole della sua estate italiana.

Baciata dal sole mentre si fa cullare dal suono del mare, Alessia Marcuzzi sta condividendo con i suoi fan i giorni di vacanza che sta passando in barca nella zona di Ponza, in compagnia di alcuni amici e di suo marito, Paolo Calabresi Marconi. Sorridente e raggiante, Alessia si è mostrata in alcuni video persino al volante di una piccola imbarcazione, pronta a domare il vento e solcare le onde come un vero capitano. Dopo aver terminato con successo la conduzione dell’edizione 2021 de Le Iene (andata in onda come sempre su Italia 1), per Alessia è proprio tempo di relax: nelle stories la conduttrice mostra anche la sua routine di bellezza che porta avanti con cura anche in vacanza, grazie all’utilizzo dei prodotti della sua linea cosmetica, Luce Beauty, che ha debuttato con successo a maggio di quest’anno.

A proposito di amici, il settimanale Chi ha pubblicato delle foto dove si vede Alessia in compagnia di Stefano De Martino, a un anno esatto dal gossip che li voleva protagonisti di un flirt, poi smentito proprio dai diretti interessati. I due, insieme al marito della Marcuzzi, hanno trascorso il tempo di una cena insieme, nella suggestiva zona della costiera amalfitana: segno che tra Alessia e Stefano continua a durare una bella amicizia, nonostante le indiscrezioni infondate sul loro conto.

Anche Stefano, come Alessia Marcuzzi, è reduce da diversi successi macinati in televisione nella veste di presentatore (e già si parla di un nuovo show sulle reti Mediaset per lui). In queste settimane si sta godendo un po’ di relax in barca. I paparazzi, costantemente sulle sue tracce, cercano di capire se al suo fianco prima o poi comparirà una nuova dolce metà, per ora devono accontentarsi delle istantanee che lo vedono felice in compagnia del suo cane e dei suoi amici di passaggio, tra cui Alessia.