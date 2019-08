Alessia Marcuzzi in vacanza con Claudia Gerini: lo scatto su Instagram

editato in: da

Belle, anzi bellissime: Alessia Marcuzzi e Claudia Gerini posano per una foto pubblicata su Instagram che racconta la loro vacanza insieme.

Uno scatto che immortala l’attrice e la conduttrice, entrambe romane, sorridenti e felici in un momento di relax. In attesa di sbarcare a Temptation Island Vip dove sostituirà Simona Ventura, tornata di recente in Rai, la Marcuzzi si sta godendo le vacanze. La showgirl è volata negli Stati Uniti dove, dopo un tour fra le città, è approdata ai Caraibi, stregata da sabbia bianca e mare cristallino.

In questo paradiso terrestre ha incontrato anche alcune amiche fra cui Claudia Gerini. Le due hanno un ottimo rapporto e hanno trascorso qualche giorno insieme come testimonia lo scatto apparso sul profilo Instagram di Alessia. “Che bello condividere momenti bellissimi con le amiche” ha scritto l’attrice romana sul suo profilo Instagram.

Un’amicizia, quella fra la Gerini e la Marcuzzi, vissuta lontano dai riflettori e dal clamore mediatico, vera e sincera. Lo scatto è stato apprezzato molto dai follower, che ancora una volta hanno esaltato la bellezza delle due donne. A 47 anni la star di Viaggi di nozze è ancora stupenda ed è una delle attrici più amate del cinema italiano. La Marcuzzi invece ha un anno in meno e da sempre conquista i fan su Instagram con le sue foto mozzafiato in bikini.

Sempre sorridente e positiva, Alessia è riuscita a creare legami forti con diverse donne dello spettacolo che con il tempo sono diventate sue amiche. La presentatrice, ad esempio, è molto amica di Elisabetta Canalis, tanto che le showgirl si sono incontrate di recente a Los Angeles. Forte pure il legame con Elena Santarelli, che ha sostenuto e aiutato durante il periodo difficile in cui la modella di Latina ha lottato contro il cancro al cervello di suo figlio Giacomo.