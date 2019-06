Alessia Marcuzzi supera le polemiche: tornerà all’Isola dei Famosi

editato in: da

Alessia Marcuzzi supera le polemiche e, dopo il caso Fogli e gli ascolti bassi, torna al timone dell’Isola dei Famosi.

L’ultima edizione del reality è stata senza dubbio una delle più discusse e difficili da condurre. La showgirl si è trovata al centro di uno scandalo causato dal videomessaggio, trasmesso in diretta tv, in cui Corona si prendeva gioco di Riccardo Fogli parlando del presunto tradimento della moglie.

Un episodio increscioso che aveva scatenato l’ira del pubblico e costretto diversi autori all’addio. Nonostante i provvedimenti di Mediaset, in tanti si erano scagliati contro la Marcuzzi, responsabile non solo di non essersi mostrata dalla parte di Fogli, ma anche di essere troppo fredda e controllata.

Le scuse della presentatrice non erano bastata e Alessia era stata presa di mira su Instagram. Non solo: la Marcuzzi era anche finita nel mirino delle colleghe, criticata aspramente da Simona Ventura che in un’intervista aveva affermato: “Non ho visto niente, preferisco non guardare lo scempio che è stato fatto, è un dolore troppo grande […] Io mi sarei comportata diversamente, opposta con il corpo. Condurre un programma non significa solo avere il copione e leggere un gobbo”.

A peggiorare la situazione degli ascolti piuttosto bassi che avevano fatto ipotizzare un momentaneo stop dell’Isola dei Famosi, rimandata a data da destinarsi. Non solo: si era persino parlato di un trasferimento del format in Rai con il ritorno di Simona Ventura alla conduzione.

A quanto pare però non sarà così. Secondo le ultime indiscrezioni infatti il reality sarebbe stato riconfermato anche per il 2020. Al timone ci sarà, ancora una volta, Alessia Marcuzzi, che è stata scelta anche per Le Iene.