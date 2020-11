Alessia Marcuzzi senza veli su Instagram: a 48 anni è splendida

editato in: da

Alessia Marcuzzi: vita, carriera e amori della conduttrice più esplosiva della tv

Alessia Marcuzzi non smette di stupire e di incantare tutti con la sua bellezza. La conduttrice ha compiuto da poco 48 anni e su Instagram ha pubblicato una foto in bianco e nero in cui si mostra accovacciata di profilo, in topless con un leggings nero, un paio di stivali bianchi e un cappello nero calato sul viso. La didascalia non lascia dubbi, La Marcuzzi si è ritratta come una cattiva ragazza.

Alessia Marcuzzi ha condiviso spesso, sul suo profilo Instagram, scatti in cui si ritrae acqua e sapone e altri in cui appare invece decisamente più sensuale e adesso arriva questa foto come regalo per i suoi fan. Tra i tanti commenti al post spunta anche qualche collega a fare i complimenti ad Alessia, tra cui Adriana Volpe che la definisce una “top model” e Jane Alexander che le scrive “Strepitosa!”.

Reduce dal grande successo per la conduzione di Temptation Island di cui ormai è diventata il volto per la versione Vip del reality dei sentimenti, attualmente è in tv con Le Iene. Alessia di recente ha anche festeggiato il suo 48esimo compleanno, nell’intimità della sua famiglia, un po’ per esigenza e un po’ forzata dalle circostanze di emergenza sanitaria in cui tutto il Paese si trova, circondata dall’amore del marito Paolo Calabresi Marconi (sposato ormai quasi 7 anni fa) e della figlia Mia Facchinetti ritratti con lei nelle foto pubblicate sui social, il primogenito Tommaso Inzaghi era invece distante con tutta probabilità causa restrizioni per l’emergenza sanitaria in corso.

Anche la bella Alessia fa parte dei Vip che nel 2020 hanno contratto il Covid-19, di recente infatti si era dovuta temporaneamente fermare nella conduzione de Le Iene a causa di un tampone “leggermente positivo”, parole che lei stessa aveva usato sui social per spiegare il suo stato di salute. L’emergenza che l’ha riguardata in prima persona è rientrata velocemente. Così Alessia, dopo solo una puntata di stop, ha avuto il via libera dai tamponi risultati negativi ed è potuta tornare al fianco di Nicola Savino, riacquistando appieno il suo stato di salute.