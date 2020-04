Alessia Marcuzzi senza trucco su Instagram sfida le colleghe

editato in: da

Alessia Marcuzzi è andata controcorrente e si è mostrata sui social senza filtri e senza make-up. Lo ha fatto attraverso una foto su Instagram dove quasi tutti, al contrario, cercano di eliminare ogni minima imperfezione per mostrare un’immagine priva di difetti. Per la conduttrice, però, non si è trattato solo di un gioco.

È difficile, soprattutto sui social, riuscire a vedere il vero volto degli utenti. Filtri e piccoli ritocchi rimuovono ogni imperfezione, eliminando, così, anche ciò che rende ogni persona unica e speciale. Proprio per questo Alessia Marcuzzi ha voluto trasmettere un’importante messaggio e lo ha fatto attraverso una foto in cui si è mostrata senza trucco.

Niente mascara, niente fondotinta e niente filtri. Anche i capelli sono assolutamente naturali e senza la piega perfetta a cui siamo abituati. Quella che è apparsa su Instagram è una Marcuzzi sorridente ed incredibilmente bella, nonostante l’assenza di make-up. La sua scelta è subito spiegata:

Ho deciso di scattarmi una fotografia, senza filtri e senza trucco, illuminata solo dalla luce del sole. Perché? Perché io sono la mia luce.

Ma la conduttrice ha deciso di non limitarsi e ha invitato i suoi follower e le colleghe del mondo dello spettacolo a fare lo stesso:

Tutti noi siamo belli, esattamente per quello che siamo. E allora mi è venuta un’idea: ho pensato di invitare anche voi a fare lo stesso! Scattatevi una foto in primo piano senza make-up, con la luce naturale.

Ma se i follower della presentatrice hanno accolto positivamente l’invito, come hanno reagito le colleghe? Molte sono state le risposte da parte di altre donne del mondo dello spettacolo, che hanno dato sostegno alla Marcuzzi sottolineando l’importanza del suo messaggio. Tra loro anche Elena Santarelli, Margherita Zanatta, Valentina Ferragni e la vincitrice della diciannovesima edizione di Amici Gaia Gozzi, che ha commentato:

Bellissima dentro e fuori! E grazie mille per queste bellissime parole, grazie per aver condiviso un messaggio vero e sincero!

Quello della Marcuzzi è, quindi, un vero e proprio invito ad esaltare e a mettere in mostra la bellezza naturale. Ma quante delle sue colleghe raccoglieranno veramente la sfida da lei lanciata?