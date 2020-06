Alessia Marcuzzi, primo bikini dell’estate su Instagram

editato in: da

Alessia Marcuzzi mostra il primo costume della stagione estiva: sul suo profilo Instagram ha condiviso uno scatto sulla spiaggia che ha lasciato i fan senza fiato.

La conduttrice ha indossato un costume intero celeste chiaro, sgambato e aderentissimo, che valorizza il suo fisico statuario e le sue gambe lunghissime. Per lo scatto ha scelto poi di indossare un cappello di paglia, che le nasconde leggermente il volto.

La 47enne ha lasciato a bocca aperta i suoi followers, che ovviamente hanno commentato la foto, complimentandosi con lei: “Sei bellissima e meravigliosa”, “Bellissima e hai sempre dei costumi favolosi”, “Stupenda”, “Bellissima foto di una bellissima donna”. Tra i commenti anche un saluto di Francesco Facchinetti, che ha scritto sotto lo scatto della Marcuzzi: “Ciao Aleee”.

La Marcuzzi però non sarebbe andata in spiaggia da sola: paparazzata dal settimanale Chi avrebbe trascorso il weekend a Sabaudia, insieme al marito Paolo Calabresi Marconi e ai figli Tommaso e Mia.

Il giornale di Alfonso Signorini ha pubblicato degli scatti della coppia unita e sorridente: Alessia e Paolo si sarebbero concessi anche una gita in barca all’isola di Zannone e una giornata in spiaggia per rilassarsi, forse per lasciarsi alle spalle i gossip e le voci che li hanno colpiti nell’ultimo periodo.

Era stato Dagospia a lanciare le prime indiscrezioni, ipotizzando la fine del loro matrimonio dopo un periodo difficile. Le voci, però, dopo un iniziale silenzio, erano state smentite proprio dalla coppia che aveva mostrato su Instagram alcuni momenti della loro quotidianità.

Poi ad alimentare i gossip ci aveva pensato anche il settimanale Chi: nelle scorse settimane infatti aveva svelato che la conduttrice e il produttore stavano trascorrendo le notti in due appartamenti diversi, incontrandosi solo durante il giorno.

Il motivo in realtà era puramente organizzativo: nell’immobile dove vivono sarebbero in corso dei lavori di ristrutturazione che avrebbero spinto la famiglia a dividersi. Il marito quindi avrebbe scelto di appoggiarsi in un’altra abitazione sino alla fine dei lavori.

La showgirl in questo periodo non hai mai commentato le voci rispetto alla presunta crisi del suo matrimonio, ma ha sempre lasciato correre: “Lui è l’amore della maturità”, ha rivelato nelle sue interviste.