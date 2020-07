Alessia Marcuzzi su Instagram: “Non essere troppo dolce o ti mangeranno”

editato in: da

Abbiamo più volte elogiato l’impeccabilità di Alessia Marcuzzi. La conduttrice è riuscita a non perdere mai la pazienza nel corso di questi mesi, durante i quali è stata sua malgrado al centro della cronaca rosa per via del presunto coinvolgimento nella storia tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez.

Per i pochi che si sono persi il gossip più chiacchierato di questi mesi, la Marcuzzi era stata additata come terza incomoda. Più precisamente, era stata messa in circolazione una voce che dava per certa la relazione tra la conduttrice e De Martino e che proprio la scoperta di questa liason avrebbe portato Belen a far esplodere la coppia.

Non è bastata la smentita di Stefano De Martino prima, arrivata quasi in tempo reale, e addirittura di Belen subito dopo: il caso è diventato mediatico e battute e pettegolezzi si sono susseguiti senza tregua e persino Paolo Calabresi, marito della Marcuzzi, si sarebbe infuriato. Tuttavia, lei è sempre rimasta in silenzio, senza mai lasciarsi andare a commenti e limitandosi a risposte indirette ma esplicative, tra cui foto e video che la ritraggono felice proprio al fianco del marito.

Nelle ultime ore sembrerebbe, però, che qualcosa stia facendo vacillare la Marcuzzi. Il settimanale Chi, diretto dall’amico Alfonso Signorini ha pubblicato un servizio che mostra alcune foto della Marcuzzi e di De Martino ai tempi della loro conduzione de L’Isola dei Famosi.

Si tratta di foto risalenti al 2018 ma, a quanto pare, mostrerebbero un feeling inedito che più che far scemare il gossip sul triangolo amoroso lo corroborerebbero. Una stoccata piuttosto inaspettata da parte di Signorini, che era stato a cena con la Marcuzzi e sembrava, fino a quel momento, prendere poco sul serio la storia di una relazione tra i due.

Sempre Signorini, per altro, ha continuato a scherzare su De Martino e sulla Marcuzzi insieme a Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, durante un incontro inaspettato, tirando per altro in ballo anche Mariana Rodriguez, altro presunto flirt di De Martino. Alla luce di tutto questo, non stupirebbe se il post pubblicato nelle ultime ore dalla Marcuzzi fosse riferito proprio a Signorini:

Non essere troppo dolce o ti mangeranno.

Così si può leggere, intendendo che forse troppa fiducia e troppa dolcezza altro non fanno che peggiorare la situazione. Ovviamente non c’è nulla di certo, ma una cosa è sicura: Alessia continua ad adottare una tecnica elegantissima, senza mai perdere charme anche quando, probabilmente, la pazienza arriva al limite.